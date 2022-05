In jeder Wohnung ihrer großen Familie in Berlin hängt ein Bild des türkischen Heimatdorfes, erzählt Regisseurin Serpil Turhan. Gemeinsam mit drei Frauen aus verschiedenen Generationen fragt sie in ihrem Dokumentarfilm „Köy“ nach der Beziehung zu diesen Herkunftsorten. Der Film wird am 26.5.2022 in Karlsruhe auf dem Dokumentarfestival Dokka gezeigt. mehr...