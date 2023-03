„Ich wollte von Frauen erzählen, die ich selber ernst nehmen kann“ - das sagt die Regisseurin Frauke Finsterwalder über ihren Film „Sisi und Ich“. Im Mittelpunkt steht die Freundschaft und das Machtgefälle zwischen Kaiserin Sisi und der Hofdame Irma. Finsterwalder orientiert sich wenig an historischen Fakten und konzentriert sich auf die Beziehung der beiden ungleichen Frauen, dargestellt von Sandra Hüller (Irma) und Susanne Wolff (Sisi). „Sisi und Ich“ start am 30. März in den deutschen Kinos.

Regisseurin Frauke Finsterwalder: „Ich wollte von Frauen erzählen, die ich selber ernst nehmen kann“ Pressestelle Bettina Ausserhofer

„Sisi und Ich“ ist kein kein typischer Sissi-Film

Sissi – übermenschlich schön soll sie gewesen sein, dazu war sie eine der mächtigsten Frauen aller Zeiten und dass sie schließlich ermordet wurde, trägt auch zum großen Interesse bei, das bis heute an Kaiserin Elisabeth besteht. In den letzten zwei Jahren, gab es einen regelrechten Sissi-Boom. Eine Erklärung für diesen Hype habe sie nicht, so Finsterwalder. „Sisi und Ich“ sei auch kein typischer Sissi-Film, von der Beziehung zu ihrem Mann Kaiser Franz-Josef, erzählt Finsterwalder nur wenig und schon gar nicht romantisch.

Auf Korfu tritt die neue Hofdame Irma (Sandra Hüller) ihren Dienst bei Kaiserin Sisi (Susanne Wolff) an. Die bietet ihr zur Begrüßung eine Tasse Abführtee an und erklärt Irma, dass sie „keine dicken Menschen und keine Männer" in ihrer Umgebung haben will.

Sisi (Susanne Wolff) ist eng mit ihrem homosexuellen Schwager Erzherzog Viktor (Georg Friedrich), genannt Luzi-Wuzi befreundet. Nach Viktors Besuch auf Korfu verfällt Sisi in eine Depression und Irma bekommt sie tagelang nicht zu Gesicht.

Eine Reise nach Algier, um das „sagenhafte Mimosen-Glacé zu probieren, reißt Sisi aus ihrer Schwermut. Gekleidet in einer eleganten Hut-Schleier-Kombination erkunden die Frauen das Umland. (Susanne Wolff, Sandra Hüller)

In ihrer Unterkunft finden die beiden Frauen einen Brief von Sisis Gemahl, Kaiser Franz Joseph, der sie nach Bad Kissingen beordert.

Regisseurin FRauke Finsterwalder über ihre Hauptfiguren: „Es ging mir darum in diesen Figuren, die im 19. Jahrhundert lebten, etwas zu finden, das jetzt, heute etwas mit mir macht. Eine Geschichte über die uralte, aristotelische Frage zu erzählen: Was ist Freundschaft? Und warum werden Freundschaften geschlossen? Aus Sympathie? Aus Liebe? Aus Berechnung? Und was passiert, wenn die Machtverhältnisse nicht ausgeglichen sind?"

Was macht ein Machtgefälle mit einer Freundschaft?

Im Fokus steht Hofdame Irma und ihr Verhältnis zu Kaiserin Elisabeth. „Das heißt, die Machtverhältnisse sind nicht ausgeglichen“, erklärt Frauke Finsterwalder ihren Ansatzpunkt. Was macht so ein Machtgefälle mit einer Freundschaft? Es sei wie damals auf dem Schulhof, wo man sich unbedingt mit diesem einen tollen Kind habe befreunden wollen. „Diese Gefühle von Eifersucht, gesehen werden wollen oder auch gesehen werden von jemanden, den man bewundert, darum ging es mir mit meinem Film“, so Frauke Finsterwalder im SWR2-Gespräch. Und auch darum, so die Regisseurin und Drehbuchreiberin weiter, „wie die Figur der Sisi in meinem Film es schafft, Irma so gefügig zu machen, dass diese am Ende bereit ist, alles für Sisi zu tun“.

Eine Reise nach Algier reißt Sisi aus ihrer Schwermut. Gekleidet in einer eleganten Hut-Schleier-Kombination erkundet sie mit der Hofdame Irma das Umland. DCM Filmdistibution

Sandra Hüller als Hofdame Irma

„Dass ich mit Sandra in der Hauptrolle einen Film machen wollte, das stand schon länger fest“, sagt Frau Finsterwalder über ihre Auswahl der Schauspielerin für die Rolle der Irma, „weil ich finde, dass nur Sandra Hüller im deutschsprachigen Raum wirklich diesen Spagat zwischen Komik und Horror spielen kann. Und eben auch die komischen Dinge mit einer Ernsthaftigkeit spielen kann, die sie dann wiederum umso tragischer machen am Ende.“

Wichtig, so Frauke Finsterwalder, sei ihr auch das absolute Gegenteil von Sandra Hüller für die Rolle der Sisi gewesen, „optisch und auch von ihrer Präsenz“ und meint damit ihre Entscheidung für Susanne Wolff als „Sisi“.

Man müsse sich in jeder Szene neu entscheiden, wen man angucke, für wen man sich entscheide. Für die schöne und taffe bis bösartige Kaiserin oder für die herzensgute, aber etwas plumpe Irma.

Als Filmemacherin habe sie sich zwar an historischen Facts bedient, so habe es die Figur der Irma auch wirklich geben, erklärt Frauke Finsterwalder ihr Vorgehen, im Film allerdings „zusammengewürfelt aus verschiedenen Hofdamen, über die ich gelesen habe oder Dingen aus der Zeit, mit denen ich mich beschäftigt habe“.

Kaiser Franz Joseph (Markus Schleinzer) und Hofdame Irma (Sandra Hüller) DCM Filmdistibution

Essstörung als Rebellion

Auch die Essstörungen der Kaiserin thematisiert Frauke Finsterwalder in ihrem Film. Ihr sei es allerdings wichtig gewesen, die Gründe dafür nicht in Sissis vermeintlichen „Jugend- oder Schönheitswahn“ zu suchen. „Für mich ist das vielmehr das, wofür Essstörungen auch stehen, der Versuch über den eigenen Körper Kontrolle zu gewinnen. Eine Kontrolle, die die historische Sissi verloren hat, in dem Moment, als sie Kaiserin wurde und mit 16 Jahren verheiratet“.

Während der Dreharbeiten sei viel über das Thema Abnehmen als Kontrollausübung gesprochen worden. Interessanterweise, so Frauke Finsterwalder, habe Sisi-Darstellerin Susanne Wolff in dieser Zeit tatsächlich abgenommen, „wovon auch die Geschichte erzählt, dass es so ein krankes Hochgefühl gibt, dass man sich so im Griff hat“.

Der neue Job als Hofdame bringt strenge Auflagen mit sich: Irmas Diät besteht unter anderem aus Kokaintropfen und Brennnesselsaft. Auch die Kleiderordnung ist vorbestimmt durch einen modernen Look. Irma bewundert Sisi und verliebt sich in sie. DCM Filmdistibution

Sisi in Hosen

Über den Verzicht auf historische Kostüme und den durch die Romy Schneider-Filme geprägten Reifrock-Rüschenlook, sagt die Regisseurin: „Ich wollte Frauen erzählen, die ich selber ernst nehmen kann. Die sich bewegen können, nicht nur gerade sitzen, sondern rumlungern können. Ich wollte einfach moderne Frauen erzählen und bin dann stark bei Valentino, dem Designer aus den 60er und 70er Jahren gelandet. Ich finde, dass er die selbstbewusste und moderne Frau erfunden hat, die trotzdem feminin wirkt. Und außerdem habe ich herausgefunden, dass die Kaiserin privat Hosen trug. Und dann war klar, wir haben keine viktorianischen Roben im Film, meine Frauen tragen Hosen und Hosenröcke“.

Das mag wohl auch der Grund sein, warum Frauke Finsterwalder ihre Sisi nur mit einem S in der Mitte schreibt – weniger mädchenhaft. Ihr Film spielt vor allem in den Jahren vor Sisis Tod, da war Kaiserin Elisabeth schon Mitte 50. Das Drehbuch zum Spielfilm "Sisi und Ich" hat Frauke Finsterwalder übrigens gemeinsam mit dem Autor Christian Kracht geschrieben.