Lana Del Rey gilt als eine der großen Songschreiberinnen der USA. Doch ihre Retro-Inszenierung stand in der Vergangenheit auch in der Kritik: Das Amerika ihrer Songs ist dem der konservativen Hardliner nicht unähnlich. Auf Del Reys neunten Album „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“ geht es aber nicht um die USA, sondern um Persönliches.