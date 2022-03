Robert Pattinson als Batman: So herausragend wie humorfrei in der düstersten aller Batman-Verfilmungen

Kriminalfälle sind für die Erfolgs-Schauspielerin Lisa Wagner nichts Neues. Zu ihrem breiten Repertoire in Film und Fernsehen, bei dem sie oftmals Rollen mit Tiefgang verkörpert, zählen auch etliche im Tatort und weiteren deutschen Krimis – darunter auch die als zielstrebige und eigenwillige „Kommissarin Heller“ in der gleichnamigen ZDF-Kriminalfilmreihe. Eine beliebte Rolle, die Lisa Wagner im vergangenen Jahr „an den Nagel gehängt hat", weil sie das Gefühl hatte, sich als Winnie Heller nicht mehr weiterentwickeln zu können. Eine mutige Entscheidung. Nun können wir aber Lisa Wagner ab sofort als Ermittlerin in einem Hörspiel erleben, für das sie beim SWR mit Schauspiel-Kolleg*innen vor dem Mikro stand. Denn das langjährige schwäbische Ermittlerteam Brändle und Finkbeiner im ARD-Radio-Tatort wird in Zukunft abgelöst von einem Duo aus der Pfalz: Lisa Wagner als resolute Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg und Janina Fautz als impulsive jüngere Kollegin Anima King ermitteln im ersten pfälzischen Radio-Tatort „Terrorvögel" gemeinsam in der Pfalz. In SWR2 erzählt die 1979 in Kaiserslautern geborene Lisa Wagner von ihrem Verhältnis zum pfälzischen Dialekt und zu den Menschen ihrer Heimat, von ihren ersten Bühnenerfahrungen am Pfalztheater Kaiserslautern, von ihrem Faible für die Arbeit im Hörspielstudio und von ernsten wie auch komödiantischen Rollen, die sie in Film und Fernsehen verkörpert hat. mehr...