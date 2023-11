Religion als Gehirnwäsche: „Die Bologna-Verschwörung“ von Marco Bellocchio

Der amerikanische Traum und die Abrechnung mit ihm ist das großes Thema von Regisseur Martin Scorsese. In „Goodfellas" oder „Casino" hat er den Gangsterfilm zum Spiegel einer ganzen Nation erhoben. Mit „Gangs of New York" wendete er den Gründungsmythos Amerika gegen sich selbst, mit „Wolf of Wall Street" ironisierte er den Kapitalismus. Scorseses neuer Film ist ein Western, indem der Meisterregisseur ganz neue Töne anschlägt.



Scorseses neuer Film "Killers of the Flower Moon" ist nun ein Western. "Killers of the Flower Moon" schlägt auch sonst ein neues Kapitel im Schaffen des Meisterregisseurs auf.