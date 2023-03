„Die erfundene Wahrheit“: Doku über Relotius-Affaire stößt auf Mauer des Schweigens beim „Spiegel“

Es war der Medien-Skandal der letzten Jahre: 2018 wurde bekannt, dass der preisgekrönte „Spiegel“-Reporter Claas Relotius es mit der Wahrheit nicht so genau nahm – über Jahre hinweg, ohne, dass jemand eingriff. Wie das passieren konnte, ausgerechnet beim größten Nachrichtenmagazin Europas, zeigt die Sky-Doku „Die erfundene Wahrheit“. Während seiner Recherchen stieß Regisseur Daniel Sager auf eine Mauer des Schweigens.

Schwierige Recherche

Vollständig Transparenz hatte der „Spiegel“ angekündigt, nachdem bekannt geworden war, dass Starjournalist Claas Relotius in seinen Reportagen regelmäßig Fakt und Fiktion vermengt hatte.

Bei seiner Recherche zum Relotius-Skandal hat Daniel Sager eine andere Erfahrung gemacht. ,,Man hatte den Eindruck, dass dem „Spiegel“, was Transparenz angeht, in diesem Fall nicht so viel gelegen ist", sagt der Regisseur in SWR2.

Relotius genoss einen Vertrauensvorschuss

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen von Relotius fragte Sager an, doch reden wollte so gut wie niemand. „Es war schwierig überhaupt diesen Film zu machen“, sagt der Regisseur. Das er trotzdem glückte, sei zwei Personen zu verdanken, die in der berühmten ,,Dokumentation", der Fact-Checking-Abteilung des „Spiegel“ arbeiten.

Sie sagen, dass drei Dinge Relotius jahrelanges Agieren begünstigten: Personal- und Zeitmangel in der Dokumentationsabteilung und ein großer Vertrauensvorschuss seitens seiner Vorgesetzten.

Verdächtiges gab es schon früh

Hinweise auf Relotius unsaubere Arbeitsweise habe es schon gegeben, lange bevor dessen Kollege Juan Moreno den Fall aufgedeckt habe, sagt Sager. Ob man von Mittäterschaft oder zumindest Mitwissenden beim „Spiegel“ ausgehen müsse, könne er jedoch nicht abschließend beurteilen.

Dafür hätten sich zu wenig Menschen vom „Spiegel“ bereit erklärt, mit ihm zu sprechen. Gesprochen hat Sager stattdessen mit den Betroffenen: Menschen, die zum Opfer von Relotius Falschdarstellungen wurden.

Auch mit einer Journalistin, die mit ihm zusammengearbeitet habe, bis er sie fallen gelassen und den Ruhm für die Recherche allein eingestrichen habe. Diese bekämen im Film nun endlich ,,eine Stimme ", sagt Sager.