Obwohl die Filmemacher*innen nichts von Corona ahnen konnten, als sie ihre Filme machten, finde man in diesem Jahr ein Thema in vielen Filmen wieder, sagt Christoph Terhechte, der neue Leiter des DOK Leipzig Festivals: „Viele Filmen spielen in den eigenen vier Wänden und in Familienkreisen und beleuchten auf verschiedene Art und Weise, was im Mikrokosmos Familie abläuft und wie sich in diesem Mikrokosmos die Welt spiegelt.“ Das passe natürlich zur Situation des Lockdowns. Insgesamt gebe es in diesem Jahr in Leipzig sehr viele Filme, die ihre Geschichten über Umwege erzählten und ein Gespür dafür hätten, dass Dokumentarfilm nicht mehr einfach nur „die Wahrheit in den Bildern hat“. Wir müssen heute alle lernen, die Bildern zu hinterfragen und dass Bildern lügen können, so Christoph Terhechte. Dadurch dass die Zuschauer noch stärker als früher mit in Anspruch genommen würden, würden man auch eine Erziehung zum „Bilder-Schauen“ in vielen Filmen finden. mehr...