Bis heute ziehen die Drehorte und Sammlungen von Requisiten Fans von Edgar Reitz‘ „Heimat“-Filmen aus dem In- und Ausland an. In Simmern im Hunsrück können die Filmtourist*innen nachvollziehen, mit welchen Tricks das fiktive Dorf Schabbach, Zentrum von Edgar Reitz‘ Filmkosmos, entstanden ist.

Requisiten aus „Heimat" von Edgar Reitz SWR Sabine Mahr

Um auch die fünf Meter hohe Leninstatue, die Kirchturmattrappe von Schabbach und andere großformatige Objekte ausstellen zu können, will das Hunsrück-Museum nun eine Dependance in der Simmerner Altstadt eröffnen. „Edgar Reitz-Filmhaus“ soll der Bau heißen, der Projektionen und Medienworkshops für Schulklassen und Nachwuchsregisseure in der Region Raum bieten wird – ein Film-Lernort in der Heimat der „Heimat“.