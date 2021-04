Überdrehte Filme, wilde Theaterperformances, umstrittene politische Aktionen — aber auch Bestseller-Autor und Opernregisseur in Bayreuth: Christoph Schlingensief, der vor 10 Jahren an Krebs starb, war einer der vielseitigsten Künstler seiner Zeit. Die Filmeditorin Bettina Böhler erinnert an ihn mit der Doku „Schlingensief — In das Schweigen hineinschreien“.

Das Schlingensief-Kollektiv Sechs Kinder habe sich das Ehepaar Schlingensief gewünscht, aber nur eines bekommen, nämlich ihn, erzählt der Künstler im Film. Also musste er fortan sechs Kinder sein. Und in der Tat ist Christoph Schlingensiefs Werk so umfangreich und vielgestaltig, dass man das Gefühl hat, der Künstler sei in Wahrheit ein Kollektiv gewesen. „Schlingensief — In das Schweigen hineinschreien" ist ein Film über den 2010 mit 49 Jahren verstorbenen Film- und Theaterregisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief. Mit seinen „Heimatfilmen", seinen Aktionen und Interventionen in Theater, Fernsehen, Oper und Kunst hat der Regisseur Christoph Schlingensief über zwei Jahrzehnte den kulturellen und politischen Diskurs in Deutschland mitgeprägt. Der Fokus des Films liegt auf Schlingensiefs Auseinandersetzung mit dem Thema „Deutschland". Sein Verhältnis zu seinem Land war sehr widersprüchlich: Einerseits verspürte er eine Verbundenheit mit den Menschen und Orten seiner Herkunft, seiner Kernfamilie und so etwas wie „Heimat", andererseits rebellierte er gegen sie. Der Film durchlebt die ganze Entwicklung Schlingensiefs: vom quasi pubertierenden Filmemacher im Kunstblutrausch, über den Bühnenrevoluzzer von Berlin und Bayreuth bis hin zum Bestsellerautor, der kurz vor seinem Tod die Einladung erhält, den Deutschen Pavillon in Venedig zu gestalten. Die Filmeditorin Bettina Böhler gestaltete in ihrem Regiedebüt einen Montage-Film: Ausschnitte aus Schlingensief-Filmen, Theateraufzeichnungen, Aktionen, Fernsehproduktionen und Auftritte in Talkshows, durchwoben mit Super 8-Filmen aus der Kindheit des Regisseurs. Der Erzähler ist Christoph Schlingensief selbst. Thema „Deutschland" als roter Faden in Schlingensiefs Werk Um die gattungssprengenden Arbeiten des rastlosen Ideenumsetzers zwischen Bühne und öffentlichem Raum in eine Form zu bändigen, konzentriert sich Bettina Böhler in ihrer Doku auf Schlingensiefs Auseinandersetzung mit dem Thema „Deutschland". Ein roter Faden, der sich durch sein ganzes Schaffen zieht: von der Wende zu Lasten der Ostdeutschen, dem erstarkenden Rechtsradikalismus der 90er Jahre bis zur halbherzigen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Die erschreckende Erkenntnis: Veraltet ist an Schlingensiefs Arbeiten nichts. Souveräner Umgang mit dem Material Regisseurin Bettina Böhler kennt man bislang vor allem als ausgezeichnete Filmeditorin. Mehr als 80 Filme hat sie montiert, darunter alle von Christian Petzold und auch zwei Hauptwerke Schlingensiefs. Diese Expertise merkt man der Doku im souveränen Umgang mit der Fülle des Materials an. Zur Verfügung gestellt hat es der Produzent Frieder Schlaich von der Berliner Filmgalerie 451. Seit dem „Deutschen Kettensägenmassaker“ hat er alle Filme Schlingensiefs herausgebracht und ein Archiv aufgebaut mit Mitschnitten von dessen Theaterarbeiten und Kunstperformances, Interviews und Talkshow-Auftritten. Faible für Überblendungen stammt aus Schlingensiefs Kindheit Hinzu kommen in der Doku private Super 8-Aufnahmen aus Schlingensiefs Kindheit, darunter sein erster eigener Film, für den er mit 10 Jahren die Kinder der Nachbarschaft herumscheuchte. Auch die Faszination für das Prinzip der Überblendung, das er in seinen Filmen so gerne nutzte, stammt aus der Kindheit, erzählt Schlingensief: seit sein Vater im Urlaub versehentlich den gleichen Film doppelt eingelegt hatte. 10. Todestag von Christoph Schlingensief: „Er fällt nicht aus der Zeit, auch wenn sich die Zeiten ändern“ Doku als fiebriges, vielstimmiges Gesamtkunstwerk Böhler nutzt das Stilmittel der Doppelbelichtung für ihre eigene Montage und verblendet private Aufnahmen, Filme, Theaterarbeiten und Interviews kunstvoll zu einem fiebrigen, vielstimmigen Gesamtkunstwerk. Die Liste der Künstler*innen, die man in Schlingensiefs Arbeiten sieht, ist beeindruckend lang und prominent. Als Interviewpartner*innen kommen sie allerdings nicht zu Wort. „In das Schweigen hineinschreien“ nimmt eine konsequent subjektive Perspektive ein und überlässt Schlingensief die Deutungshoheit über sein Werk. Das macht die Doku mitreißend und berührend. Denn der Künstler ist ein selbstironischer, geistreicher und aufrichtiger Erzähler, der seine eigene Verletzlichkeit nicht versteckt. Die Grenzen der Kunstfreiheit austesten Am 21. August vor 10 Jahren ist Christoph Schlingensief gestorben. „In das Schweigen hineinschreien“ macht noch einmal bewusst, wie schmerzlich dieser zugleich hochpolitische und rasend komische Künstler fehlt: als jemand, der die Grenzen der Kunstfreiheit bis über die Schmerzgrenze austestete. Man hätte gerne gewusst, was ihm zu aktuellen Debatten um Nationalismus, Cancel Culture oder Corona-Verschwörungstheorien eingefallen wäre.