Wie gut kennen Sie die Oscars? Machen Sie den Test!

Am Sonntag heißt es wieder „... and the Oscar goes to ...“, wenn die begehrten Goldtrophäen in Los Angeles zum 95. Mal verliehen werden. Wenn auch Sie schon auf die Verleihung hinfiebern: Ist Ihr Oscar-Wissen filmreif? Finden Sie es heraus in unserem Quiz.

richtige Antwort: Man will dem Schaulaufen einen glamourösen Anstrich verleihen Die gegebene Antwort ist Man will dem Schaulaufen einen glamourösen Anstrich verleihen picture-alliance / Reportdienste ©2023 by Prensa Internacional Jedes Jahr versammeln sich die Journalist*innen, wenn der rote Teppich in der Oscar-Woche ausgerollt wird. Dieses Mal sahen sie jedoch, wie ein champagnerfarbener Untergrund verlegt wurde. Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie sagte daraufhin, dass man dem Schaulaufen mit dem Farbwechsel einen glamourösen Anstrich verleihen wollte.