Preisverdächtig: Starke Filme beim FernsehfilmFestival Baden-Baden

Die beiden Filmemacher Beat Häner und Dave Leins fuhren mit einem Bahntester und einer Klimaaktivistin durchs 3-Sat-Land,um die Qualität von Zugverbindungen und Umweltstandards der Bahnen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu vergleichen. Fazit: “Nur die Schweizer Bahn fährt fast perfekt“,sagt Dave Leins, “man kann sich in Sachen Pünktlichkeit fast zu 100% auf sie verlassen“. Ein Grund sei der schon 1982 eingeführte „Taktfahrplan“: zwischen den Städten verkehrt jede halbe Stunde ein Zug, manchmal sogar jede Viertelstunde. Die Schweizer Bahn habe pro Kopf fünfmal mehr in die Bahninfrastruktur gesteckt als Deutschland, wo die Infrastruktur der Bahn marode sei. Österreich sei in Sachen Bahnverkehr Spitze in der EU: nicht nur bei der Pünktlichkeit, die Bahn sei auch ein größerer Klimaschützer. Bis 2030 wolle man klimaneutral sein. Schon jetzt fahren die Züge in Österreich mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien und es wird in die Infrastruktur für den Gütertransport investiert. In Deutschland liegt der Anteil an erneuerbarer Energie beim Nah-und Fernverkehr nur bei 60 %.Die Doku „Bitte umsteigen! Der große Bahnvergleich“ läuft heute abend,20 Uhr 15 bei 3-SAT mehr...