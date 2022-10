„Jeder kann von sich behaupten, er sei Anonymous“, sagt Khesrau Behroz, Host des neuen Doku-Podcast „Legion: Hacking Anonymous“, über das Hacker-Kollektiv Anonymous. Zusammen mit Autor Patrick Stegemann und einem Reporter*innenteam sind sie auf Spurensuche nach den Menschen hinter der Maske gegangen.

Eine Spurensuche nach den Menschen hinter der Maske

Es sei ein Thema, das sich wunderbar auditiv erzählen lasse, so Behroz. Ein Großteil dessen, was Anonymous mache, finde online statt. Das Rechercheteam sei Chats beigetreten und habe das Gespräch gesucht mit Menschen, die in der Vergangenheit oder aktuell als Mitglieder von Anonymous aktiv waren.

Das Erkennungszeichen des Anonymous-Kollektivs: Die Guy-Fawkes-Maske aus der Graphic Novel „V wie Vendetta“ von Alan Moore und David Lloyd. IMAGO Michael Gstettenbauer

Das Gespräch mit Anonymen suchen

Es ginge ihnen dabei gar nicht darum, diese Menschen zu demaskieren, sagt Behroz, sondern sie zu verstehen: „Was treibt sie an, und wieso nehmen sie so große Risiken in Kauf?“ Man müsse bedenken, dass Anonymous keine feste Struktur sei und sich nicht wie ein Verein organisiere, erklärt Behroz weiter.

Denn genau in einer Situation, in der alle anonym seien, „kannst du eigentlich niemandem vertrauen“, so Behroz. Niemand wisse, wer sich hinter der Maske verberge. In der Vergangenheit habe es schon Fälle gegeben, in denen sich vermeintliche Mitglieder als Spione oder Geheimdienst-Agent*innen herausgestellt hätten.

Legion: Hacking Anonymous

Ein Podcast von Khesrau Behroz, produziert von RBB, NDR und Undone.

Die ersten beiden Folgen sind bereits erschienen und in der ARD Audiothek sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören.