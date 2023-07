ARD-Podcast „Banksy – Rebellion oder Kitsch?“ – Wer ist die Person hinter den Grafitti?

Heute ein Supermarkt, vor 100 Jahren das Flaggschiff des queeren Berlins. „Das Eldorado war ein Mythos“, sagt Benjamin Cantu. Er ist Regisseur einer sehr aufwändig produzierten und recherchierten Dokumentation über einen Ort, der in den 1920er Jahren über die deutschen Grenzen hinaus, berühmt und berüchtigt war. „Viele Touristinnen wollten dieses queere und genderfluide Berlin der späten 20er Jahre miterleben“, sagt der Regisseur, der mit seinem Team alles ausgewertet hat, was das Eldorado hinterlassen hat: Zitate, Fotos, Anekdoten, oder Postkarten. „Und die wurden dann von dem in Berlin lebenden queeren Regisseur Matt Lampert aufwendig und schön re-inszeniert“.

Cantus überwiegend queeres Team hatte schon vor der Arbeit an dem Film intensive Berührungen und Auseinandersetzungen mit dieser Zeit. Dem Regisseur war es daher wichtig, „so nah wie möglich, aber auch so empathisch und sinnlich wie möglich“ diese Zeit mit Schauspielern wiederzubeleben. Weil es nicht mehr viel aus dieser Zeit gibt, und auch weil die Nationalsozialisten sowie die Nachkriegsgesellschaft so viel von queerem Dasein zerstört und totgeschwiegen haben, „haben wir als Team auch unsere eigene Vision miteingebracht“. Entstanden ist nun ein für Netflix produzierter Dokumentarfilm mit dramatisierenden Elementen, mit Reenactments, mit Figuren, „die es wirklich gab“.