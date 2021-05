Bei der Verleihung der berühmtesten Filmpreise der Welt gabe es nichts, was das europäische Publikum auf dem Fernsehsofa am Einschlafen hindern konnte.

Keine Überraschungen

Es war noch nicht einmal überraschend, dass es keine Überraschungen gab. Die Favoriten haben gewonnen, zugleich blieb einem einzelnen Film der große Durchmarsch versagt, obwohl mehrere von ihnen gleich sechs Mal nominiert waren, und David Finchers „Mank“, eine Hommage ans klassische Hollywood, sogar zehnmal.

Immerhin: Die wichtigsten Preise gingen an Chloe Zhao, die Regisseurin des dokufiktionalen Mischfilms "Nomadland". Womit sich alle, die in so einer Preisverleihung in erster Linie eine politische Gleichstellungsveranstaltung sehen wollen, gleich doppelt bestätigt fühlen können: Denn Zhao ist nicht nur eine Frau, sondern als China-Stämmige auch noch eine Einwanderin.

Es ging vor allem um „Wokeness“

Mehr als in irgendeiner Oscar-Verleihung zuvor ging es diesmal um „Wokeness“. Mit diesem Modewort ist politisch-kulturelle "Wachsamkeit" gemeint, eine Wachsamkeit, der es vor allem darum geht, niemanden zu verletzen und möglichst jeden möglicherweise früher Unterdrückten zu Wort kommen zu lassen und zu repräsentieren.

Es geht bei den Oscars schon seit Jahrzehnten so, dass sogenannte "wichtige" und "relevante" Filme überproportional vertreten sind. Also Filme, deren Themen gerade politisch diskutiert werden, oder die irgendetwas machen, was noch nie in einem Film gemacht wurde.

Um das, was man „einen guten Film“ nennt, geht es bei den Oscars nicht

Und künstlerische Qualität, also um das, was man immer noch einfach „einen guten Film“ nennt, geht es bei den Oscars noch viel weniger als etwa beim Deutschen Filmpreis oder bei den französischen Cesars.

Darum wurden die beiden besten amerikanischen Filme des letzten pandemie-geschädigten Jahres, David Finchers „Mank“ und Christopher Nolans „Tenet“ nur in Nebenkategorien prämiert.

Die Preise für die besten Hauptrollen waren die beiden echten Überraschungen

Die beiden echten Überraschungen waren daher die ganz am Schluß vergebenen Preise für die besten Darsteller. Sie gingen nicht an die favorisierte Millennial-Jugend, sondern an Frances McDormand und Anthony Hopkins, also an eine einigermaßen alte weiße Frau und einen richtig alten weißen Mann.

Was lernen wir also aus der Oscar-Verleihung 2021? Ganz so so schnell verändert sich gar nichts in Hollywood. In Zeiten der Pandemie setzt auch das Kino auf Sicherheit.