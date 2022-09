94. Oscarverleihung: Indiefilm „Coda“ und Schauspieler Will Smith sorgen für Überraschungen

Bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles gab es zahlreiche Überraschungen: Der Indiefilm „Coda“ von Siân Heder gewann den Oscar für den besten Film und Schauspieler Will Smith sorgte mit einer Ohrfeige und einer bewegenden Laudatio gleich in zweifacher Hinsicht für Aufsehen.

Der Indie-Film „Coda“, der in Deutschland ganz ohne Promo-Kampagne bei Apple-TV erschienen ist, gewann den Oscar für den besten Film. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Indie-Film „Coda“ gewinnt den Oscar für den besten Film

Siân Heders Tragikomödie „Coda“, die von der einzigen hörenden Tochter in einer gehörlosen Familie handelt, gewann den begehrten Preis für den besten Film. Bis heute gibt es keine Kino-Verleihrechte für den Film, der im August 2021 ohne größere Ankündigung auf der Plattform Apple-TV veröffentlicht wurde. Der Film ist das US-Remake des französischen Kino-Hits „Verstehen Sie die Béliers?“ und der erste Apple-TV Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Troy Kotsur ist der zweite gehörlose Schauspieler, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP

Der Academy Award für den besten Nebendarsteller ging ebenfalls an „Coda“: Troy Kotsur wurde ausgezeichnet für seine Rolle des gehörlosen Vaters einer musikbegeisterten Siebzehnjährigen. Er ist erst der zweite gehörlose Darsteller, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. 1987 gewann Marlee Matlin für ihre Rolle in „Children of a Lesser God“. Auch sie ist in „Coda“ zu sehen, als Ehefrau von Kotsurs Figur, erhielt jedoch keine Nominierung.

Die Gewinner*innen der 94. Oscarverleihung auf einen Blick Bester Film Coda Beste Regie Jane Campion (The Power of the Dog) Bester Hauptdarsteller Will Smith (King Richard) Beste Hauptdarstellerin Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) Bester Nebendarsteller Troy Kotsur (Coda) Beste Nebendarstellerin Ariana DeBose (West Side Story) Bester Song „No time to die“ (Keine Zeit zu sterben) - Billie Eilish Beste Filmmusik Dune (Hans Zimmer) Bester fremdsprachiger Film Drive My Car (Japan) Bestes adaptiertes Drehbuch Siân Heder: Coda Bestes Originaldrehbuch Kenneth Branagh: Belfast Bestes Szenenbild Zsuzsanna Sipos und Patrice Vermette (Dune) Beste Kamera Greig Fraser (Dune) Bestes Kostümdesign Jenny Beavan (Cruella) Bestes Make-Up und Frisuren Linda Dowds, Stephanie Ingram und Justin Raleigh (The Eyes of Tammy Faye) Bester Schnitt Joe Walker (Dune) Bester Ton Mangini und Mac Ruth – Dune Beste visuelle Effekte Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles und Gerd Nefzer (Dune) Bester Animationsfilm Encanto Bester animierter Kurzfilm The Windshield Wiper Bester Kurzfilm The Long Goodbye Bester Dokumentarfilm Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could not be Televised) Bester Dokumentar-Kurzfilm The Queen of Basketball



Für den großen Knall des Abends sorgt Will Smith

Bei seiner Laudatio für den besten Kurzfilm kam Komiker Chris Rock auf die Frisur von Jada Pinkett-Smith zu sprechen: Sie erschien mit einer Glatze auf dem roten Teppich, hatte bereits vergangenes Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass sie an der Krankheit Alopezie leidet, die ihre Haare ausfallen lässt. Chris Rock spielte auf den Film „Die Akte Jane“ an, in dem die Protagonistin Glatze trägt. Er liebe Jada Pinkett-Smith und freue sich schon auf eine Neuauflage des Filmes mit ihr in der Hauptrolle.

Als Komiker Chris Rock über das fahle Haar von Smiths Frau Jada Pinkett-Smith scherzte, erklomm Will Smith die Bühne. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Invision/AP

Während Jada Pinkett-Smith die Bemerkungen des Komikers mit Augenrollen quittierte und auch ihr Mann Will zunächst noch über den Gag lachte, stürmt Will Smith nur wenige Momente später auf die Bühne und ohrfeigt Rock. Die Stars im Saal sind baff – ein einstudierter Showmoment? Offenbar nicht, denn nachdem Smith wieder sitzt, ruft er deutlich hörbar „Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund“ Richtung Bühne, was einen sichtbar ratlosen Chris Rock zurücklässt.

Will Smith und seine Rache: „Ohrfeigen austeilen ist ein absolut gegendertes Verhalten“

Die Enschuldigung von Will Smith folgte nur wenige Minuten später

Zum Mann des Abends wurde Will Smith: Zuerst ohrfeigte er Komiker Chris Rock, dann gewann er den Oscar für seine Rolle in „King Richard“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP

Der Saal staunte noch über die Ohrfeige, da folgte bereits die Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller: Will Smith wurde für seine Rolle in „King Richard“ ausgezeichnet. Er entschuldigte sich prompt bei den Veranstaltern und den anderen Nominierten, nicht aber bei Chris Rock: „Du musst deine Familie beschützen“, sagte Smith — so wie seine Filmfigur Richard Williams das mit den Töchtern Venus und Serena gemacht habe.

Er hielt eine konfuse, aber rührende Rede über die Liebe und sprach auch über Anfeindungen, die er in Hollywood bereits habe ertragen müssen. Er wolle ein „Botschafter für die Liebe“ sein – im Saal war man sichtlich gerührt.

SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland zur Oscar-Verleihung 2022:

Oscar-Verleihung in Hollywood: Klare Trends waren nicht erkennbar

Jane Campion und Kenneth Branagh bleiben hinter den Erwartungen zurück

Jane Campion ist die erste Frau in der Geschichte der Oscars, die zum zweiten Mal für die beste Regie nominiert wurde: Mit gleich zwölf Nominierungen für „Power of the Dog“ ging die Neuseeländerin als haushohe Favoritin ins Rennen um einen der Goldjungen, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Nachdem sie bei ihrer ersten Nominierung im Jahr 1994 Steven Spielberg mit „Schindlers Liste“ unterlag, darf sie sich in diesem Jahr über den Regie-Oscar freuen. Dies ist jedoch auch die einzige Auszeichnung, die der Film abräumen konnte.

Auch Regisseur Kenneth Branaghs Oscar-Ausbeute enttäuschte: Für sein autobiografisch inspiriertes Drama „Belfast“ war er gleich siebe Mal nominiert. Am Ende gewann Branagh lediglich seinen ersten Oscar für das beste Originaldrehbuch.

Oscars mit deutscher Beteiligung

Gerd Nefzer und seine Kollegen Brian Connor, Paul Lambert und Tristan Myles. IMAGO IMAGO / UPI Photo

Jubel dürfte es heute Nacht in Schwäbisch Hall gegeben haben: Gerd Nefzer, dessen Firma für die Spezialeffekte in Denis Villeneuves Epos „Dune“ verantwortlich war, wurde mit dem Oscar für die besten Special Effects ausgezeichnet. Als er seine Dankesrede ans Publikum richten will, geht jedoch bereits die berühmte Musik an und ihm blieb nur ein knappes „Dankeschön“. Es ist sein zweiter Preis nach „Bladerunner 2049“.

Wiederholt gewann auch der in Frankfurt geborene Komponist Hans Zimmer, für seine Filmmusik zu „Dune“. Nach insgesamt 15 Nominierungen gewann er in Los Angeles nun seinen zweiten Oscar, den ersten erhielt er 1994 für „König der Löwen“.

SWR2 Musikredakteur Malte Hemmerich kommentiert den Preis für Zimmer: „In seinem Oscar-prämierten Soundtrack für „Dune“ arbeitet Hans Zimmer intensiv mit Stimmen. Vom Hauptthema für Paul Atreides, das in seiner Direktheit etwas an Morricones Lied vom Tod erinnert, über flüsternden Chor, bis zu den Kehlkopfgesängen der bösen Elitetruppen der Sardaukar.

Wenig an dieser Musik ist schön und vertraut, lebensfeindlich und fremd ist der Wüstenplanet Arrakis, so sind eben auch die Stimmen und Gesänge von Härte und Aggressivität geprägt. Dazu das Zimmer-typische elektronisch aufgemotzte Orchester, diesmal dann noch mit einem Schuss Orientalismus.“

Erstmals wurden die Preise in acht Kategorien nicht live verliehen

Die Preise in den Kategorien Dokumentar-Kurzfilm, Schnitt, Make-up und Frisuren, Filmmusik, Szenenbild, animierter Kurzfilm, Kurzfilm und Ton wurden im Vorfeld aufgezeichnet und nur in abgekürzter Form via Video in die Preisverleihung im Dolby Theatre eingebunden – so wollte die Academy das Programm bei der Verleihung straffen, um die Gala für Fernsehzuschauer*innen interessanter zu gestalten. Die Einspieler sorgten jedoch eher für Hektik als für Entzerrung und wirkten aufgrund ihres sehr knappen Schnitts wie Fremdkörper in der Gala.

Ebenfalls kein Teil der Live-Zeremonie waren, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Übergabe der Ehrenoscars und des Jean Hersholt Humanitarian Awards. Die Preisträger*innen in diesem Jahr: Liv Ullmann, Elaine May, Samuel L. Jackson sowie Danny Glover.

Erstmals führte ein weibliches Trio durch die Gala

Nachdem die Gala in den letzten vier Jahren ohne einen Host auskommen musste, setzte man in diesem Jahr gleich auf dreifache Moderation: Comedienne Amy Schumer und die beiden Schauspielerinnen Regina Hall und Wanda Sykes führten durch das fast vierstündige Programm und nutzten die Bühne neben zahlreichen Pointen auch für eine Schweigeminute für die Ukraine.

Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall führten durch das Programm und setzten ein Zeichen für Diversität. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP

Ebenfalls für Diversität setzte sich Ariana DeBose ein, die den Preis als beste Nebendarstellerin für „West Side Story“ erhielt — 60 Jahre nach Rita Moreno, die als erste hispanische Frau für die gleiche Rolle im Original-Film ausgezeichnet worden war. DeBose wandte sich ans Publikum: „Sie sehen hier eine offen queere, nicht-weiße Frau, eine Afro-Latina“, die ihre Kraft durch die Kunst gefunden habe.

Jessica Chastain, ausgezeichnet als beste Hauptdarstellerin in „The Eyes of Tammy Faye“, macht sich stark für die Gleichstellung von Frauen in der Filmbranche. Sängerin Billie Eilish, engagiert für die queere Community, gewann außerdem den Oscar für den Titelsong zum James-Bond-Film „No Time to Die“.

Solidarität mit der Ukraine: Die großen Statements bleiben aus

Schon auf dem roten Teppich zeigten sich zahlreiche Stars solidarisch mit der Ukraine: „Stand with Refugees“ fordert Schauspielerin Jamie Lee Curtis. IMAGO IMAGO/UPI Photo

Blau-gelbe Accessoires, wie hier am Finger von Schauspielerin Jamie Lee Curtis, waren auf dem roten Teppich in Los Angeles keine Seltenheit. Vom Einstecktuch wie bei „Aquaman“- Star Jason Momoa bis zum Kleid selbst nutzten zahlreiche Schauspieler*innen den medialen Trubel für eine klare Positionierung zum Krieg in der Ukraine. Die Preisverleihung ließ klare Positionierungen jedoch vermissen.

Forderungen nach einer Zuschaltung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden im Vorfeld laut – doch abseits einer in der Werbepause ausgestrahlten Videobotschaft der ukrainischstämmigen Schauspielerin Mila Kunis und einer Schweigeminute nahm der Krieg in der Ukraine keinen großen Stellenwert bei der Gala ein. Einzig Francis Ford Coppola, der mit Al Pacino und Robert De Niro für 50 Jahre „Der Pate“ auf der Bühne war, nutzte die Gelegenheit für ein größeres Statement.