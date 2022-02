Oscars 2022: 12 Nominierungen für „The Power of the Dog“ von Jane Campion

Die Nominierungen der wichtigsten Oscar-Kategorien im Überblick

Bester Film

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive my Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Regie

Kenneth Branagh, Belfast

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Ryusuke Hamaguchi, Drive my Car

Steven Spielberg, West Side Story

Bester Hauptdarsteller

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (Die Tragödie von MacBeth)

Andrew Garfield (Tick, Tick...Boom!)

Beste Hauptdarstellerin

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Bester Nebendarsteller

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kutsur (Coda)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Beste Nebendarstellerin

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Bester Song

„Be Alive"“ (King Richard)

„Dos Orugutas“ (Encanto)

„No time to die“ (Keine Zeit zu sterben)

„Down to Joy“ (Belfast)

„Somehow you do“ (Four Good Days)

Beste Filmmusik

Don't Look Up

Dune

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Bester fremdsprachiger Film

Drive My Car (Japan)

Flee (Dänemark)

The Hand of God (Italien)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Norwegen)