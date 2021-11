„The Unforgivable“: Nora Fingscheidts Hollywood-Debüt mit Sandra Bullock als verurteilter Möderin

Für ihr Spielfilmdebüt „Systemsprenger“ bekam Nora Fingscheidt auf der Berlinale 2019 den Alfred-Bauer-Preis verliehen — der Auftakt für einen Preisregen. Mit „The Unforgivable“ legt die 1983 in Braunschweig geborene Regisseurin nun nach. Sie erzählt die Geschichte einer Frau, gespielt von Sandra Bullock, die für einen Mord 20 Jahre im Gefängnis saß und nun entlassen wird. Fingscheidts Hollywood-Debüt startet am 25. November 2021 in den deutschen Kinos. Ab 10.12. ist „The Unforgivable“ dann auf Netflix verfügbar.

Vergangenheit und Gegenwart der Geschichte werden kunstvoll verwoben

Schon die Anfangssequenz von „The Unforgivable“ mit Flashbacks in die Vergangenheit, raschem Wechsel zwischen Jetzt und Damals, zeigt die Kunst von Regisseurin Nora Fingscheidt, Vergangenheit und Gegenwart ihrer Geschichte kunstvoll zu verweben. Sie deutet die Ebenen der Geschichte, die wir sehen werden, an, erzeugt damit und jenseits einer ausgetretenen Rückblenden-Struktur, sofort einen Sog.

Wegen Mordes an einem Sheriff saß Ruth (Sandra Bullock) zwanzig Jahre im Gefängnis — nun wird sie entlassen, in eine prekäre Realität, in der sie niemand will. Das ist der Stoff für einen Berg von Genreklischees, aber Nora Fingscheidt zieht uns geschickt hinein in diese komplexe Geschichte dieser Frau, die ihre Schwester wieder finden will.

Trailer „The Unforgivable“

Zurückkommen aus der Isolation in die neue Welt

Das kleine Mädchen von damals in der Küche, die beim Tod des Sheriffs dabei war. Ein für Ruth schier aussichtsloses Unternehmen. Denn sie wird erleben, was ihr ihr Bewährungshelfer sagt, nein, wie er droht: „Hier draußen ist nichts so, wie man dachte.“ Das „Draußen“, das ist die Welt, die Ruth nach 20 Jahren nun als Ausgestoßene neu kennenlernen muss.

Im Kern erzählt uns „Systemsprenger“-Regisseurin Nora Fingscheidt in ihrem eindrucksvollen Hollywood-Debüt von einem Gewaltverbrechen, dass auch nach Jahrzehnten immer noch Folgen für die Menschen im Umfeld dieser Tat hat. Bei den Söhnen des erschossenen Sheriffs, die nichts verarbeitet haben und voller Hass sind.

Ein Mahlstrom, der alles zu verschlingen droht

Auch das Anwalts-Ehepaar, gepielt von Vincent D'Onofrio und Viola Davis, das in Ruths altem Haus wohnt, wird in dieses immer komplexer werdende Tragödie hineingezogen, genauso die Familie der Adoptiv-Eltern von Ruths Schwester Katie. Ein Drama nimmt seinen Lauf, angetrieben wird von den ruhelosen Dämonen der Vergangenheit und dem Wunsch Ruths, unbedingt, komme, was wolle, ihre Schwester wiederzusehen.

Erinnerungen, die wie Flashbacks aufflackern. Immer wieder solche Sequenzen im Film wie in der Anfangsszene, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart verzahnen. „The Unforgivable“ ist dabei weniger ein psychologisches Drama, sondern wirkt eher wie eine griechische Tragödie, in der das Schicksal seinen eigenen Gesetzen folgt und in der der Mensch der Illusion hinterherläuft, sein eigenes Tun in der Hand zu haben.

„The Unforgivable“ ist ein außergewöhnlicher Film. Großartig gespielt, großartig erzählt. Eine ganz besondere Geschichte über den Menschen.