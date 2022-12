Regisseurin der RTL Serie „Haus der Träume“: „Nicht in eine andere Zeit flüchten“

Seit gut zwei Jahren leben Prinz Harry und Meghan Markle im Exil in Kalifornien. Ihre aufwendige PR-Arbeit in eigener Sache findet jetzt einen vorläufigen Höhepunkt in der Doku-Serie „Harry und Meghan“ auf Netflix. Eine ideale Plattform, um sich gegen die teils üble Berichterstattung durch die Boulevardpresse im Vereinigten Königreich zu wehren. Was Harry und Meghan in dieser Serie bieten, überzeugt London-Korrespondentin Gabi Biesinger allerdings nicht - ganz im Gegenteil.