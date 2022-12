„Wednesday“ bricht Rekorde: Der kalkulierte Erfolg der neuen Netflix-Serie

Stranger Things ist der seriengewordene 80er-Trend und die Musik wirft mit Klischees nur so um sich. Aber es sind nicht nur Synthesizer, die diese perfekte 80er Klangwelt erzeugen. Malte klärt wann inhaltlich und akustisch alles zusammenkommt und was BMX Reifen, Milkshakes und „Running up that hill“ von Kate Bush damit zu tun haben.

Heute in Score Snacks: Stranger Things (2016).



Die Folge zu Kate Bush und "Running up that Hill" im SWR3 Podcast "Die größten Hits und ihre Geschichte" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/die-groessten-hits-und-ihre-geschichte/running-up-that-hill-kate-bush/swr3/12041709/



Idee und Produktion Stranger Things: Matt Duffer und Ross Duffer

Musik: Kyle Dixon, Michael Stein



Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecherin: Carlotta Pahl

Redaktion: Chris Eckardt, Henriette Schreurs und Jakob Baumer