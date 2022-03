Netflix-Gaming-Serie ,,Cat Burglar": Ein interaktives Quiz in einem Zeichentrick-Abenteuer

Rowdy, der titelgebene Cat Burglar in der gleichnamigen Netflix-Show will ins Museum einbrechen, aber Peanut, ein Hund in Museumswärter-Uniform, stellt sich ihm entgegen. So entspinnen sich Cartoon-Kämpfe á la Tom und Jerry, in die der Zuschauer durch das Beantworten von Quizfragen eingreifen kann. Cat Burglar ist beileibe kein Quantensprung, aber dennoch ein kleiner Fortschritt für die in Entwicklung begriffene Form des interaktiven Films.

Interaktives Katz und Maus Spiel Ein Cat Burglar, wörtlich übersetzt „Katzeneinbrecher“, ist ein besonders geschickter Dieb: Er klettert Regenrinnen hoch und schlüpft still und unbemerkt durch unachtsam offengelassene Fenster. Rowdy, der titelgebene Cat Burglar in der gleichnamigen Netflix-Show, will ins Museum einbrechen. Peanut, ein Hund in Museumswärter-Uniform, stellt sich ihm entgegen. Die Katze und der Hund jagen, verfolgen und prügeln sich durch ganze Museumsabteilungen, mit den entsprechenden Requisiten: Es kommen Schwerter und Ritterrüstungen, Dinosaurierknochen, die Leinenbinden ägyptischer Mumien und natürlich viel Dynamit zum Einsatz. Das Besondere an Cat Burglar: Zuschauer*innen können bei der interaktiven Show mitmachen. Die Netflix-Serie „Cat Burglar“ ist eine Mischung aus interaktivem Quiz und abgedrehtem Zeichentrick-Abenteuer: „Rowdy“, der „Cat Buglar“, wörtlich übersetzt „Katzeneinbrecher“, ist ein besonders geschickter Dieb und will in ein Museum einbrechen. Pressestelle Netflix Bild in Detailansicht öffnen Aber Peanut, ein Hund in Museumswärter-Uniform, stellt sich ihm entgegen. So entspinnen sich Cartoon-Kämpfe in der Tradition von Tom und Jerry. Pressestelle Netflix Bild in Detailansicht öffnen Wenn es heiß hergeht zwischen Rowdy und Peanut kann man als Zuschauer direkt ins Geschehen eingreifen, indem man per Mausklick oder Pfeiltaste auf der Fernbedienung Quizfragen beantwortet. Pressestelle Netflix Bild in Detailansicht öffnen „Cat Burglar“ ist witzig, die Animationen sind hübsch produziert und die absurden Cartoonsequenzen greifen gekonnt den absurden Slapstick-Humor der 30er-Jahre auf. Pressestelle Netflix Bild in Detailansicht öffnen Gaming ist ein riesiger Markt, das weiß auch der Streamingdienst Netflix, der inzwischen auch Handygames anbietet. Aber fast noch interessanter für den Markt scheinen interaktive Filme zu sein, sozusagen die Verschmelzung von Gaming und Serie. Pressestelle Netflix Bild in Detailansicht öffnen Der Zuschauer wird zum Zocker Wenn es heiß hergeht zwischen Rowdy und Peanut kann man als Zuschauer direkt ins Geschehen eingreifen, indem man per Mausklick oder Pfeiltaste auf der Fernbedienung Quizfragen beantwortet. Sie sind nicht besonders schwer, aber die Zeit zu antworten ist knapp und falsche Antworten haben direkten Einfluss aufs Geschehen. Aus dem Zuschauer wird ein Spieler, der die Cartoon-Katze beim Einbrechen unterstützt. Ein Durchlauf von Burglar Cat dauert etwa eine Viertelstunde; insgesamt bestehtsen der Cartoon aus 90 Minuten Material, die je nach Quizergebnis in unterschiedlicher Reihenfolge zu sehen sind. Streamst du noch oder spielst du schon? Was Netflix im Gaming-Business will Erste Versuche in Sachen interaktiver Film Das Konzept von Cat Burglar geht auf: Die Quizsequenzen machen Spaß, die Animationen sind hübsch produziert und die absurden Cartoonsequenzen greifen gekonnt den absurden Slapstick-Humor auf, der die Looney Tunes Mitte des 20. Jahrhunderts zum vielleicht einflussreichsten Cartoonformat aller Zeiten werden ließ. Cat Burglar ist beileibe kein Quantensprung, aber dennoch ein kleiner Fortschritt für die in Entwicklung begriffene Form des interaktiven Films. Trailer „Cat Buglar“