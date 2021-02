Ein Bürgerkriegs-Veteran reist als „Nachrichten-Erzähler“ durch das Texas um 1870 und begegnet einem „Wolfskind". Das weiße Mädchen wurde von Indigenen geraubt und muss nun durch gefährliches Terrain zu ihren Verwandten gebracht werden. Der furiose Auftritt der 12-jährigen Deutschen Helena Zengel an der Seite von Tom Hanks brachte ihr eine Golden-Globe-Nominierung.

Tom Hanks unterwegs im Texas des 19. Jahrhunderts

Das Land ist karg und das Leben ist hart. Texas im 19. Jahrhundert, kurz nach dem Bürgerkrieg, der in den Köpfen und im Alltag der Menschen noch sehr präsent ist. Nachrichten verbreiten sich in der Welt von „News of the World“ noch sehr langsam. Tom Hanks ist als Bürgerkriegs-Veteran Captain Jefferson Kidd als „Nachrichten-Erzähler“ im Land unterwegs.

Lebensgefährlicher Alltag im Wilden Westen

Regisseur Paul Greengrass gelingt es von Anfang an bei den Zuschauer*innen einen Sinn für die latente Bedrohung zu schaffen, die alles hier durchzieht. Nichts ist gesichert, der Alltag lebensgefährlich. Eines Tages trifft der Captain in den Wäldern auf ein verlorenes Mädchen.

Aufgewachsen unter Indigenen

Es ist weiß, wuchs aber — nachdem die Kiowa vor Jahren ihre Familie brutal massakriert hatten — einige Jahre bei dem indigenen Stamm auf. Sie hat ihren früheren Namen Johanna vergessen, wie ihre alte Sprache. Doch nun soll sie zu einer Tante gebracht werden, die Hunderte von Meilen entfernt lebt. Captain Kidd erklärt sich bereit, sie dorthin zu bringen.

Routinier Tom Hanks trifft auf Naturtalent Helena Zengel

Hauptdarsteller Tom Hanks zeigt sich als Meister darin, kleine Augenblicke und Momentaufnahmen zu großem Leben zu erwecken. Die Deutsche Helena Zengel ist auch in ihrer ersten internationalen Rolle wieder ein Fall für sich. Sie knüpft hier direkt an ihr furioses Debüt als „Systemsprenger" an. Großartig zeigt sie meist schweigend schmerzhafte und traumatisierte Seiten.

Archaische Heldenreise durch bekannte Filmmotive

Mag der Western als Genre auch nicht jeder Persons Sache sein, so ist „News of the World" aber von Anfang an mehr als nur ein Trip durch bekannte Filmmotive. Eine archaische Heldenreise, ein Roadmovie durch Situationen und Verhältnisse, die oft überraschend vertraut sind. Greengrass erzählt eine einfache, aber einnehmende Geschichte, die so intim ist, wie universal.

Trailer „Neues aus der Welt“, ab 10.2. auf Netflix