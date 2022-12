Jasmin Tabatabai über die Proteste im Iran: Weltweite Solidarität bedeutet sehr viel

Die renommierte Nahost-Korrespondentin Golineh Atai fordert mehr westliche Unterstützung der Proteste im Iran. So mache es sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu leicht, wenn sie glaube, Gewaltakte gegen Frauen im Iran hätten mit der Religion nichts zu tun, sagt Atai in SWR2. „Von einer deutschen Außenministerin erwarte ich da ganz klare Kritik an staatlicher Willkür, deutlichere Worte und Selbstkritik.“

Im Iran, erklärt Atai, werde „Willkür als Kultur verbrämt“. So werde das Kopftuchgebot als Teil der eigenen Kultur ausgegeben, weil das Regime wisse, „dass Kulturkritik im Westen als eine heikle Sache gilt. Da sind wir sehr sensibel, da wollen wir politisch korrekt sein.“

Die Konsequenz aus der Sicht von Golineh Atai: „Da, wo wir uns eigentlich für Frauenrechte hätten stark machen sollen, haben wir das oft nicht getan, weil wir Angst hatten in Europa, dass wir mit dieser Agenda rechte Kreise unterstützten.“ Das habe auch dazu geführt, die millionenfachen Akte zivilen Ungehorsams im Iran über viele Jahre einfach zu überhören.

Dabei werde im Westen letztlich verdrängt, dass der Iran schon vor der Revolution ein islamisches Land gewesen sei, das Frauen gleichwohl das Wahlrecht, Scheidungs- und Familienrechte oder den Eintritt in Sportstadien gewährt habe. Auch hätten sich Frauen so kleiden können, wie sie das wollten, im Minirock oder im Tschador – und das alles schon damals gegen den Protest der schiitischen Geistlichkeit.

Um auf die Entwicklung im Iran Einfluss zu nehmen, stünden Deutschland und anderen Nationen mehr Instrumente zur Verfügung, als uns bewusst sei, ist Golineh Atai überzeugt. So könne der Iran bis heute über ein Islamisches Zentrum in Hamburg als Außenposten seine Propaganda betreiben. Denkbar seien ein UN-Mechanismus zur Ahndung von Verbrechen des Regimes oder Vermögensbeschlagnahmungen, um die Geldwäsche der Elite des Mullah-Regimes zu unterbinden.

