Die Rolle der Kunst und des Künstlers in der Gesellschaft ist wohl in allen Teilen der Welt bedeutender, als in Deutschland - natürlich auch, weil die Not der politischen Verhältnisse dort größer ist.

Von einem mexikanischen Schriftsteller in der Lebenskrise erzählt der Regisseur Alejandro Gonzalez Inarritu (,,Amores Perros") bei den Filmfestpielen in Venedig in seinem Wettbewebsfilm ,,Bardo"; und von einem Popsänger der Präsidentschaftskandidat wird handelt der Dokumentarfilm "Bobi Wine: Ghetto President". mehr...