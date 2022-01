15 Männer beschließen die „Endlösung der Judenfrage“. Geschehen am 20. Januar 1942 in einer Berliner Villa bei der berüchtigten „Wannseekonferenz“. Der beklemmende Film von Matti Geschonneck und Magnus Vattrodt überzeugt durch seine Zurückhaltung: Keine Naziklischees, stattdessen erschreckend sachliche Besprechungsatmosphäre. Hier wurde Machtpolitik betrieben und die Räder der Vernichtungslogistik geschmiert.

Im Stil einer Abteilungsleitersitzung

Dieser Film ist schwer zu ertragen. Und das ist gut so. Denn wie sollte es auch leicht oder einfach unterhaltsam sein, wenn 15 Männer in geradezu zivilisiertem und reflektiertem Ton über millionenfachen Mord reden? Und das in einem Stil, der an eine Abteilungsleitersitzung in der freien Wirtschaft erinnert.

Johannes Allmayer über seine Figur Adolf Eichmann: „Die schwierigste schauspielerische Herausforderung für mich war, beim Spielen so unemotional wie möglich zu sein. Die Sachlichkeit und Nüchternheit, in der wir diese 'Besprechung' gedreht haben, hatte in manchen Momenten etwas sehr Beängstigendes.“ ZDF

Karriere-Nazi Reinhard Heydrich

Philipp Hochmair ist Reinhard Heydrich, der Karrierenazi mit einem Masterplan im Kopf und mit Samt in der Stimme. Hinter der verbirgt sich aber das harte Machtkalkül, die Fäden der ganzen Tötungsorganisation in die eine, eigene Hand zu bekommen.

Philipp Hochmair über seine Figur Reinhard Heydrich: „Ich habe über Wochen viele Dokumentationen angeschaut, um die Täterperspektive verstehen und als Schauspieler einnehmen zu können. Verstehen heißt aber in dem Fall ganz klar nicht verzeihen! “ ZDF

Europas Juden „wegarbeiten“

Der Film mit Godehard Giese, Thomas Loibl und August Diehl schildert die 90-minütige Konferenz, er wirkt aber auch gerade durch die Gespräche am Rande, die kleinen Allianzen, die sich bilden, sehr authentisch. Wohlgemerkt, es gibt zwischen den Vertretern von Partei, Gestapo oder Leuten von der Ostfront keine Diskussion über die Frage, ob es richtig ist oder nicht, Frauen, Kinder und alte Menschen umzubringen. Und die Arbeitskraft der gesunden jüdischen Männer so lange auszunutzen bis sie entkräftet sterben oder auch getötet werden. Sie sind sich einig in dem Ziel, möglichst viele europäische Juden, wie es im Jargon heißt, „wegzuarbeiten“.

Godehard Giese (Dritter von li.) über seine Figur Wilhelm Stuckart: „Mein Hauptaugenmerk lag darauf, die kruden Rassenideen, die Wilhelm Stuckart selbst in den Nürnberger Rassengesetze mitformuliert hat, nachzuvollziehen und seine Gedankengänge so klar wie möglich zu erfassen. Dabei war Matti und mir wichtig, dass wir ihn nicht als einen Menschen zeigen, der einen inneren moralischen Konflikt hat.“ ZDF

Welches Recht gilt noch?

Meinungsverschiedenheiten gibt es wohl. Zum Beispiel mit dem Verwaltungsjuristen Wilhelm Stuckart aus dem Innenministerium, einem der Verfasser der Nürnberger Rassegesetze. Über die Frage, ob man sich bei alldem überhaupt noch an das Recht gebunden fühlt bzw. ob der Staat weitere Schlüsselkompetenzen an die SS abtreten sollte.

In der Wannseevilla herrscht gediegene Atmosphäre, alles ordentlich, alles: ohne Emotion. Das ist vielleicht die Quintessenz dieses wichtigen Films von Matti Geschonneck und Magnus Vattrodt, der ganz bewusst auf jegliche Musik verzichtet, weil sie möglicherweise manipulativ stimmungsbildend und verharmlosend wirken könnte.

Kalte Todeslogistik macht diesen Film so beeindruckend

Das Monströse der Wannseekonferenz ist ihre kalte Todeslogistik. Sie drückt sich in Zugfahrplänen aus, Waggonbelegungszahlen oder Windrichtung-Berechnungen. So hält man sich den Tod vom Leib. Die Erinnerung daran ist essentiell, damit diese und ähnliche Sprachhülsen nicht einfach so in der Weltgeschichte herumliegen. Und von späteren Generationen in menschenverachtender Weise wieder aufgegriffen werden.

„Die Wannseekonferenz“ von Matti Geschonneck in der ZDF Mediathek und am 24.1. im ZDF