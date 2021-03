Berlinale Silberner Bär für Maren Eggert in der SWR Roboter-Komödie „Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader

Für ihre Rolle der Wissenschaftlerin Alma in der SWR Produktion „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader erhält Maren Eggert den Silbernen Bären der 71. Berlinale (beste Schauspielerin). In der Tragikomödie testet die Wissenschaftlerin Alma das Zusammenleben mit einem humanoiden Roboter. Tom wurde extra programmiert, um sie glücklich zu machen.

Silberner Bär für Maren Eggert Maren Eggert wird bei den 71. Internationalen Filmfestspielen Berlin mit dem silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Sie erhält den Preis für ihre Darstellung im Film „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader, der von der Lisa Blumenberg (Letterbox Filmproduktion) für den SWR produzierte wurde. Überreicht wird ihr der Preis im Rahmen beim „Berlinale Summer Special“ im Juni, dann wird der Film auch dem Publikum vorgestellt. Der Kinostart ist für den 16. Juni geplant. Im Herbst soll der Film dann in der ARD laufen.

71. Berlinale: Die goldenen und silbernen Bären Goldener Bär für den Besten Film: Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude (Rumänien / Luxemburg / Kroatien / Tschechische Republik) Silberner Bär Großer Preis der Jury: Wheel of Fortune and Fantasy von Ryusuke Hamaguchi (Japan) Silberner Bär Preis der Jury: Herr Bachmann und seine Klasse von Maria Speth (Deutschland) Silberner Bär für die Beste Regie: Natural Light von Dénes Nagy (Ungarn / Lettland / Frankreich / Deutschland) Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Maren Eggert in Ich bin dein Mensch von Maria Schrader (Deutschland) Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Lilla Kizlinger in Forest - I See You Everywhere von Bence Fliegauf (Ungarn) Silberner Bär für das Beste Drehbuch: Hong Sangsoo für Introduction von Hong Sangsoo (Südkorea) Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: Yibrán Asuad für die Montage von A Cop Movie von Alonso Ruizpalacios (Mexiko)

Partner auf Probe

Die Liebe steht auf Almas Prioritätenliste ziemlich weit unten. Ganz oben steht die Erforschung der Poesie ägyptischer Keilschriften. Die Mittvierzigerin ist Wissenschaftlerin am Berliner Pergamonmuseum. Als ihr Chef für eine Ethikkommission ein Gutachten über humanoide Roboter schreiben muss, soll Alma einen Prototypen für drei Wochen als Partner testen.

Rosenblätter und Schaumbad

Theoretisch müsste Tom Almas Traummann sein. Der Roboter wurde entsprechend ihrer Vorlieben und Bedürfnisse konfiguriert. Herausgekommen ist ein großer, gut aussehender Mann: intelligent, kultiviert, freundlich. Sogar sein leichter britischer Akzent, über den sich Alma wundert, scheint irgendwo in ihrem Innersten als Wunsch geschlummert zu haben. Und doch empfindet die verschlossene Wissenschaftlerin zunächst nur Widerwillen gegen ihren gefügigen Partner, der sie morgens mit einem opulenten Frühstück verwöhnt oder Rosenblätter im Bad verstreut, wo er sie mit einem Glas Sekt und einem Schaumbad erwartet.

Der perfekter Algorithmus ersetzt die Liebe

In „Ich bin dein Mensch“ fragt Regisseurin und Co-Drehbuchautorin Maria Schrader nach dem Geheimnis der Liebe. Die Vorstellung, jemanden zu finden, der einem alle Wünsche aus Herz und Hirn abliest, ohne selbst je was zu wollen, mag verlockend klingen. Aber machen nicht erst das Unberechenbare und Widerständige den Anderen begehrenswert? Wo bleiben Individualität, Phantasie und Emotionen in einer solchen Beziehung? Und macht es einen Unterschied, wenn ich weiß, dass mein Partner, etwas nicht aus Liebe tut, sondern lediglich aufgrund perfekt kalibrierter Algorithmen?

Filmausschnitt: Almas erster Tanz mit ihrem humanoiden Roboter Tom:

Private Paarbeziehung auf dem Prüfstand

Maria Schrader stellt mit diesem Film nicht nur die private Paarbeziehung auf den Prüfstand, sondern denkt auch über das soziale Miteinander in der Gesellschaft nach. Folgt man der Logik des Films, hat uns die Künstliche Intelligenz vermutlich bald auch auf diesem Gebiet abgehängt. Wie schon mit ihrer preisgekrönten Miniserie „Unorthodox“ trifft Schrader mit diesem Zukunftsszenario einen ganz eigenen Ton: problembewusst, ohne anklagend zu sein und mit viel Sympathie für ihre Figuren.

Maren Eggert und Dan Stevens in berührender RobCom

So verstörend die Idee von Mensch-Roboter-Paaren sein mag, so absurd komisch ist sie in „Ich bin dein Mensch“ in vielen Momenten zugleich, was sowohl an den pointierten Dialogen liegt als auch am großartigen Ensemble, allen voran Maren Eggert als Alma und Dan Stevens als Roboter Tom. Dieses Paar macht aus der klassischen Romantic Comedy, der RomCom eine berührende RobCom und ein Plädoyer für mehr Freundlichkeit im Umgang miteinander, egal ob Mensch oder Maschine.