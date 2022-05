Diversität ist Trend in Film und Serie, in letzter Zeit starteten gleich mehrere Serien mit vor allem schwulen Protagonisten wie „It’s a Sin“ aus England oder „All You Need“ in der ARD. Jetzt zieht das ZDF nach, mit der lesbischen Studentin Hanna und ihrem Liebesleben in der Serie „Loving Her“. Die Folgen sind nur 10-15 Minuten lang und erzählen jeweils die Geschichte einer vergangenen Beziehung Hannas. „Loving Her“ ist der Beweis: Deutsches Fernsehen ist auch in der Lage, leichthändig von lesbischer Liebe zu erzählen.

Erinnerung an verflossene Lieben Hanna nimmt Abschied von Berlin. Das Studium fertig, wegen Corona kein Job, also kein Geld für eine Wohnung, also wieder zurück zu den Eltern nach Bielefeld. Als sie vorher ihre verflossene Liebe Franzi auf der Straße trifft, taucht sie in die Vergangenheit ab. In jeder der 10-15 Minuten kurzen Folgen erinnert sich Hanna an eine andere Liebschaft, die aus den unterschiedlichsten Gründen auseinander gegangen ist. Regisseurin Leonie Krippendorff macht alles richtig Regisseurin und Co-Autorin Leonie Krippendorff („Kokon") setzt auf warmes Licht, zeigt sehr dezent nackte Haut, leisen Humor und die sympathische Ausstrahlung ihrer Schauspielerinnen. Allen voran Banafshe Hourmazdi in der Hauptrolle als Hanna oder Lena Klenke als ihre Langzeitbeziehung Franzi. Auch Jasmin Tabatabai hat einen kleinen Auftritt als Hannas Mutter. Hanna ist mitten im Umzugschaos, unvermittelt trifft sie ihre erste Liebe Franzi wieder und erinnert sich — an Lara, Anouk und noch so einige... Hanna (Banafshe Hourmazdi) und Franzi (Lena Klenke) erlebten ihre erste große Liebe miteinander. Franzi ist angehende Lehrerin und darauf sehr stolz. Sie ist ambitioniert, fleißig und fokussiert. Doch das steht ihrem Liebesleben manchmal im Weg. Hanna liebt das Leben, ist impulsiv und lebt ihr Leben wie es kommt. Dabei sind Hannas Freundinnen oft das komplette Gegenteil. Außer Lara (Emma Drogunova): Sie ist sprunghaft, immer unterwegs und stets unter Leuten, gehört zur Berliner Clubszene. Gemeinsam ziehen Lara und Hanna durch die Clubs. Hannas Ex Anouk wiederum ist eine wunderschöne und talentierte Sängerin. Larissa Sirah Herden, auch bekannt als Pop-Sängerin „Lary", spielt Anouk. Diversität ist TV-Trend Diversitätsthemen liegen im Trend, immerhin sind in letzter Zeit mehrere Serien mit vor allem schwulen Protagonisten herausgekommen. „Loving Her" macht keinen Hehl draus, dass die Serie eine Adaption des niederländischen Erfolgsformats „Anne+" ist. Sie ist ein Schnellschuss aus der „Instant Drama Werkstatt" des ZDF, aber immerhin: Wenn das nötig war, um zu beweisen, dass deutsches Fernsehen auch in der Lage ist, kurzweilig und leichthändig von lesbischer Liebe zu erzählen, dann gerne so. Ab 1.7.2021 in der ZDF Mediathek und ab 3.7., 21:40 Uhr alle sechs Folgen auf ZDFneo