„Lieber Thomas“ – Andreas Kleinert portraitiert den Ausnahmekünstler Thomas Brasch

Ob als Schriftsteller, Lyriker oder Regisseur: Thomas Brasch war ein radikaler Künstler. Jetzt hat ihm, mit zehn Jahren Vorarbeit, der Berliner Filmemacher Andreas Kleinert ein ausgezeichnetes Filmportrait gewidmet. Kleinerts „Lieber Thomas“ erzählt von der künstlerischen Wucht des Ausnahmekünstlers und startet am 11.11. in den Kinos.

Konflikte mit den Autoritäten

Braschs Biografie allein ist schon ein Stoff, der wie ein Roman oder ein Spielfilm klingt. 1945 geboren als Sohn deutsch-jüdischer Antifaschisten. Vater Horst wurde in der DDR stellvertretender Kulturminister, sein Sohn geriet schnell in Konflikt mit den Autoritäten.

Als er 1968 gegen den Einmarsch des Warschauer Pakts in die CSSR und die Niederschlagung des Prager Frühlings protestierte, lieferte ihn sein eigener Vater an die DDR-Staatssicherheit aus. Thomas kam ins Gefängnis und musste sich danach, wie es hieß, "in der Produktion bewähren".

Die DDR ist noch jung, aber Thomas Brasch (Albrecht Schuch) passt schon nicht mehr rein. Es ist vor allem sein Vater Horst (Jörg Schüttauf), der den neuen deutschen Staat mit aufbauen will. Doch Thomas, der älteste Sohn, will lieber Schriftsteller werden. Er ist ein Träumer, ein Besessener und ein Rebell. Schon sein erstes Stück wird verboten und bald fliegt er auch von der Filmhochschule. Als 1968 die sowjetischen Panzer durch Prag rollen, protestiert Brasch mit anderen Studenten mit einer Flugblattaktion in den Straßen Berlins – und rennt vor die Wand. Aber mit einem wie ihm kann man in der DDR nichts anfangen. Ohne Aussicht, gehört zu werden, verlässt Thomas mit der Frau, die er liebt (Jella Haase), die Heimat. Im Westen wird er anfangs bejubelt, dreht mehrere Kinofilme, wird zweimal nach Cannes eingeladen. Doch Brasch lässt sich nicht vereinnahmen. Auch nach dem Mauerfall, zurück in Ost-Berlin, ist er weit davon entfernt, Ruhe zu geben.

Albrecht Schuch und Jella Haase liefern ausgezeichnet ab

Daneben schrieb er Gedichte und Erzählungen, von denen die wenigsten in der DDR veröffentlicht werden dürften. Bald wurde er aufgefordert, in den Westen zu gehen und er tat es. In der Bundesrepublik konnte er als Künstler freier arbeiten, aber im Unterschied zu anderen DDR-Ausgebürgerten passte er sich auch dort nicht an.

Jetzt erzählt der Regisseur Andreas Kleinert, selbst in der DDR geboren und aufgewachsen, das Leben von Thomas Brasch nach. Die Hauptrollen spielen einmal Albrecht Schuch, offenbar gerade die Allzweckwaffe des deutschen Kinos, hier allerdings eine sehr wirksame. Und Jella Haase, die eine ebenfalls sehr ausgezeichnete Katharina Thalbach gibt.

Die heutige Kultur wäre nichts für Brasch

Kleinert erzählt souverän und überaus gelungen: Einerseits für ein heutiges Publikum soweit verständlich, dass dies nie ein Erklärfilm wird, sondern eben ein Spielfilm über einen Künstler, dessen Charakter, dessen Fühlen, aber vor allem auch dessen heute für viele nicht leicht zu verstehende politische Entscheidungen jederzeit nachvollziehbar, verständlich und in den allermeisten Fällen auch hochsympathisch, also emotional nachvollziehbar sind.

Und Kleinert tut es so – und das ist nicht weniger wichtig! – dass er seine Figuren nicht verrät. Denn man sollte sich auch in dieser Hinsicht nichts vormachen: Die heutige Kultur mit ihren Nivellierungen und ihren Infantilismen und ihrer Fixierung auf Unterhaltung, wäre Thomas Brasch ein Graus.

Regisseur Andreas Kleinert über seine Hauptfigur:„Braschs Leben ist von barocker Fülle und Komplexität geprägt. Thomas ist ein schwieriger, widersprüchlicher Mensch. Wir sehen einen Mann, der offensichtlich ein pralles Leben mit vielen Erlebnissen und Ereignissen hat. Der immer intensiv und extrem ist, in seinem Leben, in seinem Lieben, in seiner Arbeit. Nichts ist schlimmer als Langeweile. Und langweilig ist Thomas Brasch nie, zu keiner Sekunde.“ Zeitsprung Film

Ein zutiefst persönlicher Film

Auch Kleinerts Filmsprache ist relativ weit von der Filmsprache des Thomas Brasch und seinem neo-expressionistischen Stil entfernt. Aber hier macht das nichts. Denn es ist jederzeit erkennbar, nicht nur spürbar, sondern intellektuell und sinnlich nachvollziehbar, dass Andreas Kleinert seinen Gegenstand liebt, und das dies ein zutiefst persönlicher Film ist.

Denn man muss ich hier an Kleinerts Anfänge erinnern: Sein Film „Wege in die Nacht“, mit dem auch er bei den Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere feierte, ist der Ästhetik und dem Duktus von Thomas Braschs' Kino verpflichtet, steht ihm sehr nahe.

Wo ist Widerstand möglich und sinnvoll?

Es geht auch in „Lieber Thomas“ um die Haltung eines Künstlers in der Welt, und um die Frage, wo Widerstand möglich, wo er sinnvoll ist, wenn die Verhältnisse eines alles vereinnahmenden Kapitalismus ihn selbst noch wieder zur Ware werden lassen – wie etwa gerade an der popkulturellen Vereinnahmung der „Fridays for Future“-Proteste gut erkennbar ist.

Oder ob solch ein durch Gewissen und Werte motivierter Widerstand auch gegen sein eigenes Unmöglichsein durchgehalten werden sollte - eben um des Gewissens willen.