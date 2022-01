70er Jahre Nostalgie-Kino: „Licorice Pizza“ von Paul Thomas Anderson

Eine bittersüße Liebesgeschichte, nostalgisches Portrait der 1970er Jahre und Hollywood-Satire in einem: Das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Beide Hauptdarsteller des ungewöhnlichen Liebespaares sind Newcomer. Alana Haim ist die Gitarristin und Sängerin vom Indie-Rock-Trio Haim und Cooper Hoffman ist der Sohn von Andersons Lieblings-Darsteller Philip Seymour Hoffman, der 2014 starb.

Coming-of-Age-Geschichte mit Nostalgie und Herzschmerz

Dieser Film ist die erste große Überraschung des Kinojahres 2022. Auf seine alten Tage wird Paul Thomas Anderson noch milde und menschenfreundlich. Diesen Regisseur liebt man entweder vorbehaltlos oder hasst ihn. Dazwischen geht nicht viel. Und jetzt das: Eine Coming-of-Age-Geschichte mit Nostalgie und melancholischem Herzschmerz.

Im kalifornischen San Fernando Valley des Jahres 1973 entwickelt sich zwischen Mittzwanzigerin Alana Kane (Alana Haim) und Teenager Gary Valentine (Cooper Hoffman) eine ungewöhnliche Freundschaft. Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen Doch inmitten des alltäglichen Trubels aus Gelegenheitsjobs und Schauspielkarriere, Freunden und Politik, Vinyl und Super 8 entstehen mit der Zeit auch intensivere Gefühle. Die Besetzung der beiden Hauptrollen ist ungewöhnlich. Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen Alana Haim (Alana Kane) gibt in „Licorice Pizza“ ihr Spielfilmdebüt. Die jüngste von drei Schwestern ist im San Fernando Valleygeboren und aufgewachsen. 2007 gründeten sie und ihre Schwestern Este und Danielle die Rockband Haim, in der sie singt sowie Klavier, Gitarre und Schlagzeug spielt. 2021 schrieben die drei Geschichte als erste komplett weibliche Rockband, die für den Grammy für das Album des Jahres nominiert wurde. Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen Cooper Hoffman (Gary Valentine) feiert in „Licorice Pizza“ ebenfalls sein Schauspieldebüt. Er ist der Sohn des verstorbenen Schauspiellegende Philip Seymour Hoffman. Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen Paul Thomas Anderson erzählt nicht nur von einer außergewöhnlichen Liebe und der verwirrenden Zeit des Erwachsenwerdens, sondern nimmt das Publikum auch mit auf eine stimmungsvolle Reise zurück in die Siebziger – und in ein Leben zwischen Schlaghosen und Ölpreiskrise, New Hollywood und Motown. (Alana Haim und Cooper Hoffman) Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen In einer Nebenrole ist der zweifache Oscar-Gewinner Sean Penn (Jack Holden), eine Ikone des US-amerikanischen Films, zu sehen. Universal Pictures Bild in Detailansicht öffnen

Ungewöhnliche Liebesgeschichte

Die Figuren um die es geht, heißen Alana und Gary. Er ist 15 und ein Kinderstar im Hollywood-Showbiz, sie ist Assistentin eines Fotografen und 10 Jahre älter. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die allerlei Schwierigkeiten erlebt, von denen der erstaunliche Altersunterschied nicht der größte ist.

Sean Penn und Bradley Cooper in den Nebenrollen

Gespielt werden sie von Alana Haim, Gitarristin und Sängerin vom Indie-Rock-Trio Haim, und von Newcomer Cooper Hoffman, dem Sohn von Andersons Lieblings-Darsteller Philip Seymour Hoffman, der 2014 an einem Drogencocktail starb. In Nebenrollen erlebt man einen überraschend selbstironischen Sean Penn und Bradley Cooper als Barbra Streisand-Liebhaber.

Wasserbetten als letzter Schrei

Natürlich will dieser Film auch über private Gefühle und Unterhaltung hinaus etwas Substanzielles erzählen: Über das Jahr 1973, in dem der Vietnamkrieg zu Ende ging, Richard Nixons Watergate-Affaire ans Licht kam und in dem Wasserbetten der allerneueste Konsumrenner wurden. Über die Filme New Hollywoods, denn dies ist auch ein satirischer Blick hinter die Kulissen der Filmindustrie, der vor allem auf Werke von Robert Altman und Peter Bogdanovich anspielt.

Erstes Film-Highlight 2022 von Paul Thomas Anderson

Inszeniert ist das alles mit berückender Souveränität und einer enormen Leichtigkeit: Die Kamera fließt im Rhythmus der Musik; die Montage ist so etwas wie die Taktgeberin das Ganzen, die Schauspieler sind großartig und perfekt gecastet und geführt. Alles das, was Paul Thomas Anderson immer schon gut konnte, aber vielleicht nur ein einziges Mal bisher, vor 22 Jahren in „Magnolia" einigermaßen zeigte, das fließt in diesem Film zusammen.