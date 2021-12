Merkel-Doku von Stefan Aust auf TVNow: Letztlich lässt sie sich nicht in die Karten schauen

Die Wahl Merkels war eine Revolution

„Frau Bundeskanzlerin“ — nach 7 Jahren Gerhard Schröder und 16 Jahren Helmut Kohl, den unbestrittenen Leithammeln ihrer Parteien, war die Wahl einer Frau an die Regierungsspitze in Deutschland eine Revolution.

Wie ist Angela Merkel dahin gekommen, was hat sie geprägt? Das sind die ersten Fragen, denen die fünfteilige Doku von Stefan Aust und Katrin Klocke nachgeht und es sind auch die, die sie am überzeugendsten beantwortet.

Viel Archivmaterial, doch keine aktuellen Interviews

Es sind gerade am Anfang einige Bilder und Aufnahmen von Angela Merkel, aus ihrer Kindheit und Jugend, die man so noch nicht, zumindest nicht in der Fülle gesehen hat und die die Erwartung wecken, man könnte hier dem Menschen Angela Merkel tatsächlich etwas näher kommen.

Als Kind im Pastorenhaushalt in Templin, der Vater hatte sich bewusst für die DDR entschieden; ihre wissenschaftliche Karriere, um vom Staat unbehelligt zu arbeiten; dann die Wende.

Man muss der Dokumentation zugute halten, dass sie viel Archivmaterial gesammelt und geordnet hat. Die Mühe, aktuelle Interviews zu führen, mit Wegbegleiter*innen oder Kontrahent*innen, hat sie sich nicht gemacht.

Der Umfang der Dokumentation ist Merkels Karriere angemessen

Die Dimension, das Unwahrscheinliche dieser Politkarriere wird trotzdem deutlich: Nach dem Mauerfall die Karriere beim Demokratischen Aufbruch und der CDU - eine politische Farbe, die ihrer Mutter Herlind Kasner nicht direkt einleuchtete.

Sie wurde Pressesprecherin von Lothar De Maiziere, dann von Helmut Kohl protegiert, Ministerin. Keine Frage: Der Umfang der Doku ist dem Gegenstand angemessen, 16 Jahre Merkel „sind kein Wimpernschlag der Geschichte“, wie es am Ende heißt.

Die Faktenfülle bleibt oberflächlich

Der Aufstieg während der Parteispendenaffaire, Schröders Agenda 2010 bis zum Dreiklang aus Finanzkrise, Fukushima und Flüchtlingspolitik, alles dabei.

Wirklich unterhaltsam ist das Material da, wo die Kamera mal bei Tischgesprächen oder hinter den Kulissen von Wahlkampfveranstaltungen mitläuft.

Und doch bleibt die Doku „Frau Bundeskanzlerin“ in ihrer Faktenfülle oberflächlich. Eine spröde Aufzählung. Das mag an der mehr pragmatisch als programmatisch gepolten Problemlöserin Angela Merkel liegen, die den Umgang mit den Medien lange übt und sich letztendlich nicht in die Karten schauen lässt.

Stefan Aust macht Journalismus mit Schlagseite

Umso merkwürdiger wirken die seltsam bedeutungsschwangeren Streichersounds, die immer wieder Wagners Parsifal zitieren und den nüchternen Tonfall des Kommentars konterkarieren: Fernsehen wie aus den 1980er Jahren.

Gepaart allerdings mit journalistisch fragwürdigen Unterstellungen und Bewertungen — je näher die Doku der Gegenwart kommt, umso mehr ähneln die Kommentare einem Fotoalbum, bei dem der frühere Spiegel-Chefredakteur und heutige Welt-Herausgeber Stefan Aust die kritischen Bildunterschriften liefert.

Angela Merkel, eine Politikerin, die sich von Anfang an anpasst, mal an das DDR-System, später mal an die Wirtschaft, mal an die Umweltbewegung. Die ihre Politik als alternativlos darstellt und dabei mündige Bürger*innen verprellt.

Das ist noch kein Querdenker-Geschrei, aber, gerade im Zug von Corona, Journalismus mit Schlagseite. Der Deutungswettbewerb, wie man mal auf Merkels Kanzlerschaft zurückblicken wird, ist mit einem großen Rumms eröffnet.

Die fünfteilige Dokumentation ist ab 29.6.2021 auf TV NOW streambar.