Im August jährt sich der Todestag von Lady Di zum 25. Mal. Doch noch immer ist die „Königin der Herzen“ in Öffentlichkeit und Medien sehr präsent. Jetzt kommt mit „Spencer“ ein Film ins Kino, der dem Bild von Diana weitere Facetten hinzufügt. Eine interessante Mischung aus Biopic, Farce und Psychothriller mit einer herausragenden Kristen Stewart in der Hauptrolle.

Weihnachten als Psychotrip

Regisseur Pablo Larrain porträtiert Diana in „Spencer“ als Frau, die sich selbst verloren hat. Die drei Weihnachtstage 1991 geraten zum Psychotrip, den Larrain mit surrealen Elementen ausmalt. Diana leidet an einer Essstörung, ihre Nerven liegen blank, immer wieder erscheint ihr die historische Königin Anne Boleyn, die ihr Mann Heinrich VIII köpfen ließ. Dianas eigene Ehe ist zwar noch nicht geschieden, aber definitiv gescheitert. Diana fühlt sich als Fremdkörper in der gefühlskalten Königsfamilie.

„Königin der Herzen", das ist der Ausdruck, der zum beliebtesten Etikett für Prinzessin Diana wurde. Und tatsächlich: Exakt diese Formulierung ist der Schlüssel für das Phänomen der Princess of Wales, die bis zu ihrem Tod am 31. August 1997 die Sehnsüchte und Fantasien einer ganzen Nation, wenn nicht der ganzen Welt befeuerte. Regisseur Pablo Larraín fand in Kristen Stewart seine Traumbesetzung: „Kristen Stewart gehört zur Riege der großen Schauspielerinnen unserer Zeit... Sie hat diesen Status erreicht, weil sie etwas mitbringt, was in Filmen sehr wichtig ist: eine Aura des Geheimnisvollen... Kristen kann vieles sein: sehr rätselhaft, sehr verletzlich, aber eben auch sehr stark, und genau das war es, wonach wir suchten." Ein Jahr nach der Hochzeit mit Prinz Charles wurde Sohn William 1982 geboren, gefolgt von Harry 1984. „Meine Mutter hat mich und meinen Bruder mit Liebe erdrückt," konstatiert der Ältere. Dass sie das Leben ihrer Kinder aktiver organisierte als das für die Frau des Thronfolgers üblich war, passt ins Bild. Sie zelebrierte in der Öffentlichkeit ihre Mutterrolle, etwa indem sie den kleinen William auf eine Australien- und Neuseelandtour mitnahm. Prinz Charles wird in „Spencer" von Jack Farthings gespielt. Dem britischen Politiker und Autor Gyles Brandreth zufolge gab Prince Philip dem Paar Diana-Charles im Lauf der Jahre immer wieder Ratschläge per Brief, insbesondere ab Juni 1992, als Diana ein Gespräch platzen ließ, bei dem die Königsfamilie die Eheprobleme der beiden diskutieren wollte. Das letzte Weihnachten als Ehepaar erleben Charles und Diana 1991 auf Einladung der Queen auf Gut Sandringham. Eigentlich schon getrennt, geben sich Charles und Diana noch einmal als Paar. Es wird gegessen, getrunken, gespielt und gejagt. Nach elf Gängen und sieben Outfit-Wechseln trifft Diana eine Entscheidung, die alles verändern wird. Prinz Charles verweigerte Diana angeblich, nach der Scheidung den Titel „Königliche Hoheit" zu benutzen. Sohn William soll das mit den Worten kommentiert haben: „Keine Sorge Mama, wenn ich König bin, kriegst du ihn zurück."

Ende einer Ehe

Sie sehnt sich nach ihrer unbeschwerten Kindheit im nahe gelegenen Haus ihrer Familie, den Spencers. Halt geben ihr einzig die beiden Söhne und ihre Vertraute, die Ankleiderin Maggie. Diese redet Diana immer wieder zu, nicht ständig aus der Rolle zu fallen. Aber Diana will nicht länger mitspielen. Weihnachten bei den Royals, wie Pablo Larrain es in Szene setzt, ist eine mit militärischer Präzision orchestrierte Abfolge pompöser Mahlzeiten, die die Familie freudlos an langen Tafeln einnimmt. Zwischendurch stapft man in Gummistiefeln durch die Landschaft, um Fasane zu jagen.

Herausragende Kristen Stewart als Diana

Dianas Körpersprache mit Rehblick-Augenaufschlag, schief gelegtem Kopf und scheuem Lächeln beherrscht Stewart perfekt. Darüber hinaus lässt sie aber auch die innere Qual ihrer Figur mit jedem Blick, jeder Geste spürbar werden. Schon in dem Biopic über die Schauspielerin Jean Seberg lieferte Stewart eine eindrucksvolle Studie weiblicher Fragilität. Als Diana scheint sie noch zerbrechlicher: ein Püppchen, das mehrmals täglich in festgelegte Outfits gesteckt wird. Diesen Zwang hasst Diana einerseits, andererseits fragt sie nichts öfter als „How do I look?“ – „Wie sehe ich aus?“ Diana ist hier nicht nur gejagtes Paparazzi-Opfer, sondern weiß sehr wohl um die Macht ihres öffentlichen Bildes.

Frischer Blick auf eine zu Tode fotografierte Frau

Damit erinnert sie an eine andere ikonische Frauenfigur des 20. Jahrhunderts, die Pablo Larrain in einem Film porträtiert hat: Jackie Kennedy. Beide Frauen haben begriffen, dass Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen, die Deutungshoheit über die Geschichte bedeuten können. In Dianas Fall wirkt dieses öffentliche Image bis heute fort. Larrains „Spencer“ mischt das eindimensionale Bild ein bisschen auf. So ermöglicht er einen frischen Blick auf diese zu Tode fotografierte Frau.

Trailer „Spencer“ von Pablo Larrain