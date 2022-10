Bundesregierung zeichnet zahlreiche Programmkinos im Südwesten für „anspruchsvolles Kino“ aus

Mit insgesamt 12.500 Euro Preisgeld für ihr Jahresfilm- und Kurzfilmprogramm belohnt: das Union Kino in Kaiserslautern. SWR SWR - Foto: Sandra Biegger

Die deutschen Programmkinos erhalten in diesem Jahr insgesamt Preisgelder in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Zu den ausgezeichneten Kinos zählt auch die Karlsruher Schauburg, die insgesamt 20.000 Euro für ihr allgemeines Programm, das Kinder- und Jugendfilmangebot und das Dokumentarfilmprogramm erhält. In Freiburg (3), Mannheim (2), Stuttgart (2), Ulm (2), Tübingen (2) und Heidelberg (2) wurden jeweils gleich mehrere Kinos für ihr Arthouse-Programm mit Preisgeldern von 7.500 Euro und 10.000 Euro belohnt. In Rheinland-Pfalz zählen die Kinos in Simmern, Neustadt a.d. Weinstraße, Mainz, Alzey und Kaiserslautern zu den Ausgezeichneten.

„Allen unternehmerischen Risiken zum Trotz haben die Kinobetreiber und Verleiher dem deutschen und europäischen Film auch in dieser schweren Krise die Bühne bereitet, die er verdient. (...) Damit haben sie auch in Zeiten mager gefüllter Kinokassen für die Vielfalt des kulturell anspruchsvollen Kinos gesorgt."

Preisgelder helfen gegen Streaming-Konkurrenz und Energiekrise

Wie das Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am 12. Oktober mitteilte, werden insgesamt 209 Kinos für ihre herausragende Programme des Vorjahres in vier Sparten ausgezeichnet. Roth versprach bei der Verleihung, der Bund wolle auch künftig „verlässlicher Partner sein, wenn es darum geht, das Kino in der Fläche und insbesondere das Arthouse-Kino auch in Konkurrenz zu den großen Streaming-Plattformen zukunftsfähig zu halten." Das gelte umso mehr angesichts der Energiekrise.

Neben den Kinos wurden mit jeweils 75.000 Euro dotierte Verleiherpreise für „besondere Leistungen bei der Verbreitung künstlerisch herausragender Filme" an drei Verleihfirmen vergeben.