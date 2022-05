Schätzungen zufolge setzen Dienste wie Netflix, Disney oder Amazon in der Schweiz über 300 Millionen Franken pro Jahr um - vier Prozent davon kommen nun Schweizer Produktionen zugute. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat in einer Volksabstimmung für eine finanzielle Beteiligung von Streaming-Plattformen wie Netflix an Schweizer Filmen und Serien und für eine Quote für europäische Produktionen gestimmt. Rund 58 Prozent votierten am 15. Mai für das als „Lex Netflix“ bekannte Gesetz. Damit billigten die Wählerinnen und Wähler eine Reform des Filmgesetzes, die das Parlament im Oktober verabschiedet hatte.

Vier Prozent für den Schweizer Film

Seit 2007 sind Schweizer Fernsehsender verpflichtet, vier Prozent ihres Umsatzes in Schweizer Filmproduktionen zu investieren. Nun müssen auch Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ vier Prozent ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes im Land reinvestieren, um die Schweizer Filmindustrie zu stärken und für mehr Schweizer Produktionen zu sorgen.

Tausend Dank für ausreichend Ja-Stimmen

Laut dem neuen Filmgesetz müssen zudem mindestens 30 Prozent der Filme und Serien auf den Streaming-Plattformen aus Europa stammen. Eine solche Quote gibt es auch schon in der EU. Die Schweiz würde mit dem Entscheid der Entwicklung in weiten Teilen Europas nachziehen. In Deutschland müssen Streamingdienste 2,5 Prozent des Umsatzes abgeben. Der Schweizer Regierung zufolge ist die Unterstützung der Filmbranche besonders wichtig, weil der Markt in dem viersprachigen Land klein ist.