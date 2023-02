Schauspieler Dieter Schaad: In der ARD-Serie Lindenstrasse war er 1989 für 30 Folgen als Dr. Pauli der Vertretungsarzt von Dr. Dressler. picture-alliance / Reportdienste Horst Galuschka

Er spielte in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen mit. Nun ist der Schauspieler Dieter Schaad im Alter von 96 Jahren gestorben. Schaad sei am vergangenen Samstag plötzlich und unerwartet verstorben, teilte seine Künstleragentur 60plus mit. Er stand noch bis wenige Wochen vor seinem Tod vor der Kamera.

Schaad noch demnächst im WDR-Tatort

Zuletzt habe er im Dezember den „Tatort“-Krimi „Des anderen Last“ für den Westdeutschen Rundfunk gedreht, der bislang noch nicht ausgestrahlt wurde. „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler und einen warmherzigen und bis ins hohe Alter interessierten und engagierten Menschen“, erklärte seine Agentur.

Von Drombuschs bis Lindenstraße

Schaad hatte für einige der bekanntesten Fernsehproduktionen der vergangenen Jahrzehnte vor der Kamera gestanden. Er spielte in der ARD-Vorabendserie „Lindenstraße“ wie in „Ein Fall für zwei“ im ZDF. Er hatte Rollen in Serien wie „Diese Drombuschs“, „Soko 5113“ und „Soko Köln“. Ab 2015 feierte Schaad mit der Serie „Club der roten Bänder“ bei Vox einen Alterserfolg. Diese erhielt unter anderem den Deutschen Fernsehpreis.

Schaad wurde am 2. April 1926 in Wiesbaden geboren und besuchte dort von 1945 bis 1947 die Schauspielschule. Am Theater hatte er unter anderem in Worms, Bielefeld, Krefeld, Köln, Darmstadt und Wiesbaden Engagements.