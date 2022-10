Streaming-Angebot Paramount+ ab Dezember auch in Deutschland

Bald auch auf deutschen Bildschirmen präsent picture-alliance / Reportdienste NurPhoto | Jakub Porzycki

Mit Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein weiterer Streaming-Anbieter. Das Angebot des US-Medienriesen Paramount Global werde ohne Aufpreis in das bisherige Sky-Cinema-Abonnement integriert, wie Sky Deutschland am 18. Oktober in Unterföhring mitteilte. Der Streamingdienst wird in allen drei Ländern verfügbar sein.

Globale Inhalte mit lokalen Ergänzungen

Paramount+ richtet sich nach eigenen Angaben an Zuschauer*innen aller Altersgruppen. International bietet der Dienst bisher Originalserien und Filme aller Genres von Marken und Produktionsstudios wie Showtime, CBS, Comedy Central, Nickelodeon oder Paramount Pictures an. Für Dezember wirbt das Angebot mit amerikanischen Drama- und Science-Fiction-Serien., hinzu kommen lokale Inhalte.

Das Angebot ist derzeit in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, der Karibik, Australien, Italien, Irland und Südkorea verfügbar.

Auch erste originäre Inhalte für den deutschsprachigen Markt

Der erste lokal produzierte Inhalt für den deutschsprachigen Markt ist die tragisch-komische Serie „Der Schleich“, die ab Ende Dezember verfügbar sein soll. Die Produktion von Filmemacher Dani Levy ( „Alles auf Zucker!“, „Die Känguru-Chroniken“) erzählt die Geschichte eines braven Familienvaters, der sich mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.