Deutscher Filmpreis: „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" zehnmal nominiert

Das sind die Nominierten für den Deutschen Filmpreis 2022:

Bester Spielfilm

"Contra"

"Grosse Freiheit"

"Lieber Thomas"

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

"Spencer"

"Wunderschön"

Bester Dokumentarfilm

"The Other Side of the River"

"We Are All Detroit – Vom Bleiben und Verschwinden"

"Wem gehört mein Dorf?"

Bester Kinderfilm

"Der Pfad"

"Die Schule der magischen Tiere"

Beste Regie

"Grosse Freiheit": Sebastian Meise

"Lieber Thomas": Andreas Kleinert

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Andreas Dresen

Bestes Drehbuch

"Grosse Freiheit": Thomas Reider und Sebastian Meise

"Lieber Thomas": Thomas Wendrich

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Laila Stieler

Beste weibliche Hauptrolle

Ursula Strauss in "Le Prince"

Sara Fazilat in "Nico"

Saskia Rosendahl in "Niemand ist bei den Kälbern"

Meltem Kaptan in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Beste männliche Hauptrolle

Franz Rogowski in "Grosse Freiheit"

Albrecht Schuch in "Lieber Thomas"

Farba Dieng in "Toubab"

Beste weibliche Nebenrolle

Jella Haase in "Lieber Thomas"

Sandra Hüller in "Das schwarze Quadrat"

Anja Schneider in "Lieber Thomas"

Beste männliche Nebenrolle

Henry Hübchen in "Leander Haußmanns Stasikomödie"

Jörg Schüttauf in "Lieber Thomas"

Godehard Giese in "Niemand ist bei den Kälbern"

Alexander Scheer in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"