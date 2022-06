„Deep Throat“ hat unseren Blick auf Sexualität verändert, denn er stellt die Lust der Frau ins Zentrum“, sagt Kristine Harthauer. Die absurde Story des Porno: Die Protagonistin weist eine anatomische Besonderheit auf, ihre Klitoris liegt tief im Rachen. Deshalb kann sie nur durch Oralsex sexuelle Lust empfinden. So schräg die Geschichte – im Kino wurde sogar gelacht – so groß der Erfolg des Films von 1972.

Die New York Times rief damals sogar einen neuen „Porn Chic“ aus, Stars wie Jack Nicholson und Truman Capote sahen den Film. Doch der Film und sein Erfolg hätten auch dunkle Seiten, so Harthauer. Darstellerin Linda Lovelace berichtete einige Jahre später, sie sei von ihrem damaligen Ehemann in die Pornobranche gedrängt und missbraucht worden. „Wer ‚Deep Throat‘ schaut, sieht meine Vergewaltigung“, erklärte Lovelace später unter anderem in ihrem Buch.

Für Kristine Harthauer hat unsere Debatte um Pornographie seit ‚Deep Throat‘ eine positive Entwicklung genommen: Die Kontroversen und PorNo-Bewegung, die der Film auslöste, sei heute einem differenzierten Blick auf Pornographie gewichen. Anstatt einer Kluft von Befürwortern und Gegnern von Pornographie gehe es heute um faire Arbeitsbedingungen für die Darsteller und Diversität. mehr...