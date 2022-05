Grimme-Preise für Bjarne Mädel, Anke Engelke und die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf

Eben erst als Journalistin des Jahres ausgezeichnet: Katrin Eigendorf vom ZDF. Den Grimme-Preis erhält sie für ihre exzellenten Afghanistan-Reportagen. picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Jens Kalaene

Die Grimme-Preise gehen in diesem Jahr an 16 Produktionen und Medienschaffende, wie den Schauspieler Bjarne Mädel, die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf und die Dokumentation „Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen“ (HR). Relevante politische und gesellschaftliche Themen und Herausforderungen des Jahres 2021 seien in allen Kategorien mit großer Sorgfalt behandelt worden, erklärte die Direktorin der Marler Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, am 31. Mai in Essen. Aus mehr als 760 Einreichungen hatte das Grimme-Institut 74 Beiträge für den Preis nominiert. Die Auszeichnung wird seit 1964 jährlich verliehen.

Preise für Afghanistan- und Coronareportagen

Den Preis für die „Besondere Journalistische Leistung“ erhält in diesem Jahr Katrin Eigendorf (ZDF) für ihre „exzellenten Reportagen über die Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan“, so die Grimme-Jury. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Coronapandemie-Reportage „Charité intensiv: Station 43“ (RBB) über den Coronawinter 2020/21 in einer Berliner Intensivstation. „Charité intensiv“ konserviert ein Stück Krankenhausalltag während einer überhaupt nicht alltäglichen Pandemie. Und erzählt, nebenbei, Geschichten von wahren Heldinnen und Helden“, hieß es zur Begründung.

Doppelpreisträger Bjarne Mädel

Bjarne Mädel (54) wird gleich für zwei Produktionen ausgezeichnet. Einmal erhält er den Preis als Darsteller für den Fernsehfilm „Geliefert“ (BR/ARTE), in dem er einen alleinerziehenden Vater in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen spielt. Den zweiten Preis bekommt er für sein Regiedebüt bei „Sörensen hat Angst“ (NDR), bei dem er auch einen von Angststörungen betroffenen Polizeikommissar verkörpert.

Sonderehrung für Anke Enkelke

Die Grimme-Preise werden am 26. August im Theater Marl bei einer großen Gala übergeben. Sie gelten als Deutschlands begehrteste Trophäe für Qualitätsfernsehen. Eine besondere Ehrung des Preisstifters Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV) erhält die Entertainerin und Komikerin Anke Engelke. Engelke halte uns „mit ihrer einzigartigen Ironie immer wieder einen Spiegel vor“, sagte DVV-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer laut Manuskript.