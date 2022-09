Drei Filme deutscher Hochschulen werden mit Studenten-Oscars ausgezeichnet

„All the beauty and the bloodshed“ von Laura Poitras heißt der Sieger des diesjährigen Goldenen Löwen. In der Preiszeremonie zeichnete die Jury um Hollywoodschauspielerin Julianne Moore zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Festivals einen Dokumentarfilm mit dem Hauptpreis aus. Auch sonst gingen die Preise fast ausschließlich an US-amerikanische Filme, oder an Filme, die in den USA angesiedelt sind. mehr...