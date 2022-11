Deutscher Kurzfilmpreis in Hamburg an sechs Filmteams verliehen

Claudia Roth (2.v.l) und die Gewinner*innen des Kurzfilmpreises: (l-r): Gernot Wieland mit seinem Film „Bird In Italian Is Uccello“, Sophia Groening und Bazon Rosengarth für den Film „Muss ja nicht sein, dass es heute ist““, Mónica Martins Nunes für „Sortes“, Marian Mayland für „Lamarck“, Mo Harawe für den Film „Will My Parents Come To See Me» und Nikita Diakur für „Backflip“.

picture-alliance / Reportdienste boxofficepr | Maxe Probst