Schluss mit Klaus Borowski: Schauspieler Axel Milberg steigt bei „Tatort“ aus

Axel Milberg beendet nach rund 20 Jahren seine Karriere als Kommissar Klaus Borowski in der Kieler Ausgabe der ARD-Krimireihe „Tatort“. Das teilten der Schauspieler und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am 15. März gemeinsam in Hamburg mit. Milberg wird demnach zuvor aber noch bis 2025 in neuen Folgen als „Tatort“-Kommissar zu sehen sein.

Borowski ermittelt seit 2003

Milberg, der in seiner Rolle des kantigen und bisweilen unnahbar-grimmigen Ermittlers Borowski seit 2003 zur Riege der „Tatort“-Kommissare und -kommissarinnen gehört, wird im Herbst sein 20-jähriges Jubiläum bei der Sonntagskrimireihe feiern. Der 66-jährige gebürtige Kieler ermittelte dabei zunächst unter anderem gemeinsam mit den Schauspielkolleginnen Maren Eggert sowie Sibel Kekilli und später dann an der Seite der Darstellerin Almila Bagriacik.

„So schön die Konzentration auf die Figur 'Borowski' war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm“, erklärte Milberg zu seinem bevorstehenden Abschied vom „Tatort“. „Ich habe daher die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu verlängern und freue mich auf das Neue – jetzt geht mein Blick nach vorn.“

Borowskis Assistentin wird Zentrum eines neuen Teams

Mit Blick auf Milbergs Nachfolge kündigte der NDR zugleich an, dass dessen Serienbegleiterin Bagriacik, die in der Serie Borowskis Assistentin Mila Sahin verkörpert, künftig „im Zentrum eines neuen Ermittler*innenteams in Kiel“ stehen werde. Wer noch zu dem neuen Kieler Team dazu gehöre, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte der Sender weiter mit.