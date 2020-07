„Wir können ein bisschen aus der Not eine Tugend machen“, sagt die Leiterin des SWR Doku-Festivals Irene Klünder über die diesjährige Online-Ausgabe des Festivals. Was manchmal bei Festivals zu kurz komme, nämlich, dass das Publikum die Filmemacher*innen zu Gesicht bekomme, sei nun besser möglich. Alle nominierten Regisseurinnen und Regisseure werden in Interviews vorgestellt. Außerdem könne man 24 Stunden Filme schauen. Eminent politische Filme wie den beindruckenden Film des syrischen Filmemachers Feras Fayyad „The Cave – Eine Klinik im Untergrund“, der Ärzt*innen in Syrien zeigt, die ihre Patienten wegen anhaltender Bombenangriffe in einer Klinik unter der Erde behandeln müssen. Gleichzeitig komme man beim SWR Doku-Festival auch in Welten, von denen man bisher nichts wusste, wie in dem Film „Lost in Face. Der Neurologe und Filmemacher Valentin Riedl hat eine Künstlerin begleitet, die an einer seltenen Krankheit leidet und deswegen keine Gesichter erkennen kann. Sie macht sich auf die Spurensuch und versucht, ihr eigenes Gesicht zu ergründen. Ein Film, der eine neue Welt eröffne und vor allem Respekt vor seiner Protagonistin habe, sagt Irene Klünder.



