In der Kinodoku „Walchensee forever“ erzählt die junge Filmemacherin Janna Ji Wonders über Frauen aus vier Generationen ihrer Familie. Ihre Geschichte reicht vom bayerischen Walchensee der 1920er Jahre über indische Ashrams und Münchner Kommunen in den 1960er Jahren bis in die Gegenwart. Der Film startet am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

Familienerbe auf Super 8 Für ihr Familienepos konnte die Regisseurin auf einen unglaublichen Schatz an Archivmaterial zurückgreifen. Sowohl ihr Großvater als auch ihre Mutter fotografierten gerne und hielten das Familienleben in aussagekräftigen Aufnahmen fest. Janna Ji Wonders selbst drehte schon als Kind auf Super 8, verfolgte die damals noch rüstige Großmutter mit der Kamera durch das Café der Familie am bayrischen Walchensee und dokumentierte auch manchen Familienstreit. Für ihr Langfilmdebüt konnte die Filmemacherin Janna Ji Wonders auf einen einzigartigen Schatz zurückgreifen: 100 Jahre privates filmisches Archivmaterial bilden das Fundament und reichen von 8mm-Aufnahmen über Fotografien bis hin zu privaten Briefen. So entsteht ein dichtes Psychogramm der deutschen Gesellschaft eines gnazen Jahrhunderts. Flare Film Bild in Detailansicht öffnen Still und dunkel liegt er da, der Walchensee. Er zählt zu den größten und tiefsten Alpenseen Deutschlands und dient als Kulisse für Janna Ji Wonders Familienepos. Ein magischer Ort, der die Protagonistinnen gleichzeigt abstößt und doch immer wieder anzieht. Flare Film Bild in Detailansicht öffnen 1920: Eine Familie zieht an den Walchensee in Bayern und eröffnet dort ein Ausflugscafé, das bis heute existiert. Die Mutter, genannt Apa, ist eine imposante Frau, stolz und geschäftstüchtig. Eine Tochter stirbt, die Erstgeborene Norma übernimmt das Café und bringt zwei Töchter zur Welt, Anna und Frauke. Flare Film Bild in Detailansicht öffnen Anna und Frauke werden ihre Mutter und den Walchensee ebenfalls verlassen und die Welt als Musikerinnen bereisen. Sie kommen zurück an den Walchensee, und leben später in München in einer Kommune mit Rainer Langhans. Frauke möchte eine Familie, Anna hat keine konkrete Idee von Familienleben, sie bekommt eine Tochter, Janna. Flare Film Bild in Detailansicht öffnen Der Film führt in die Vergangenheit und wieder zurück in die Gegenwart und erzählt von Frauen aus vier Generationen, die alle auf ihre Weise den patriarchalen Strukturen ihrer Zeit trotzen. Flare Film Bild in Detailansicht öffnen Vertrautheit innerhalb der Familie Der Film lebt von der Vertrautheit der Frauen untereinander. Besonders Mutter Anna stellt sich mit ungewöhnlicher Offenheit und Selbstreflexion den Fragen ihrer Tochter. Man merkt ihr an, dass sie an den Selbst-Bespiegelungen der 1968er geschult ist. Schließlich ist sie seit ihrer Studienzeit eng mit Rainer Langhans befreundet, war später Teil seines so genannten Harems. Die fünfte Generation ist am Start „Walchensee forever“ ist eine berührende Erkundung weiblicher Emanzipationsversuche in einem sich verändernden Deutschland. Gewidmet hat Wonders ihr Langfilmdebüt übrigens ihrer Tochter, die während der Arbeit am Film zur Welt kam und nun also die fünfte Generation dieser interessanten Frauen eröffnet. Trailer „Walchensee forever“

