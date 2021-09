Ganze dreieinhalb Stunden dauert die Doku „Herr Bachmann und seine Klasse“ von Maria Speth — doch langweilig wird sie zu keiner Minute: Das einfühlsame Porträt des Lehrers Dieter Bachmann und seiner Schüler*innen an einer hessischen Gesamtschule zeigt, wie Bildung im besten Fall gelingen kann und was Schule alles leisten kann, wenn es weniger um Noten als um das Miteinander geht. Der Film startet am 16. September 2021 in den Kinos.

Ein ungewöhnlicher Lehrer

„Bei Herrn Bachmann macht man nur Musik“, heißt es an der Schule manchmal. Und in der Tat stehen im wohnzimmerartigen Klassenraum der 6b zwei Schlagzeuge, ein Keyboard und mehrere Gitarren, die auch regelmäßig zum Einsatz kommen — wenn die Klasse nicht gerade jongliert, bildhauert oder gemeinsam für ein paar Minuten schläft. Die Unterrichtsmethoden von Herrn Bachmann, einem Altlinken im AC/DC-Shirt und mit täglich wechselnder Strickmütze auf dem Kopf, sind auf jeden Fall ungewöhnlich.

Der Quereinsteiger Dieter Bachmann unterrichtet die Klassen 6b und 6f an der Georg Büchner-Gesamtschule in Stadtallendorf. Pressestelle Madonnen Film Bild in Detailansicht öffnen Bei Herrn Bachmann gibt es für Ilknur, Stefani und Cengizhan immer wieder etwas zu lachen. Pressestelle Madonnen Film Bild in Detailansicht öffnen Dieter Bachmann will seine Schüler*innen auch in Bewegung halten. Hier jongliert er mit Mattia. Pressestelle Madonnen Film Bild in Detailansicht öffnen Ayman, Hasan, Erdzhan und Jamie scheinen skeptisch, doch auch sie haben in Herrn Bachmann einen Lehrer gefunden, dem sie vertrauen. Pressestelle Madonnen Film Bild in Detailansicht öffnen

Vertrauen zwischen Lehrer und Schüler*innen

Das Bemerkenswerteste ist allerdings das Verhältnis, das der Quereinsteiger Dieter Bachmann zu seinen Schützlingen hat. Es ist geprägt von großer Offenheit, Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen. Wichtiger als der Schulstoff ist dem Lehrer die Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen: das Herausarbeiten eigener Stärken, eine Ermutigung angesichts von Schwächen. Herr Bachmann hört zu und gibt allen das Gefühl, wirklich gesehen zu werden.

Die Klasse von Herrn Bachmann ist die 6b an der Georg-Büchner-Gesamtschule in Stadtallendorf, einer kleinen Industriestadt in Hessen. Es ist eine Malocher-Umgebung. Regisseurin Maria Speth setzt sie mit rauchenden Schloten und großen Stahlbauten ins Bild. 70 Prozent der Einwohner haben hier einen Migrationshintergrund, und auch in der Klasse werden neun verschiedene Sprachen gesprochen. Manche der 12- bis 14-Jährigen sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen, andere sind schon hier geboren. Als Heimat empfindet Deutschland allerdings keiner von ihnen.

Trailer „Herr Bachmann und seine Klasse“:

Eine Klasse, viele Kulturen

Die Frage von Identität und Integration zieht sich wie ein roter Faden durch den Film. Er zeigt: Das Zusammenleben der Kulturen kann gelingen, im Kleinen wie im Großen, aber es braucht Zeit und viel, viel Reden. Engagiert diskutiert Bachmann mit den Jugendlichen zum Beispiel über Schwulenfeindlichkeit, hinterfragt traditionelle Rollenbilder und ermutigt sie zu einem besseren Miteinander.

Genau wie sich Herr Bachmann viel Zeit für die Kinder nimmt, so tut das auch der Film: üppige dreieinhalb Stunden lang schildert Maria Speth den Unterrichtsalltag zwischen Mathe, Musik und Lebenshilfe. Auf den ersten Blick passiert nichts Weltbewegendes, aber gleichzeitig doch so viel Entscheidendes. Man langweilt sich jedenfalls keine Minute, während einem die Klasse immer weiter ans Herz wächst: die temperamentvolle Stefi, die so gerne singt, der kleine Breakdancer Mattia und die schüchterne Rabea, die sich zwar selten meldet, auf Nachfrage aber immer etwas Kluges zu sagen hat.

Fürs Leben lernen

Nichts erfährt man leider darüber, wie ein Freidenker wie Herr Bachmann eigentlich 17 Jahre im starren deutschen Schulwesen zurechtgekommen ist. Maria Speth bleibt ganz im Mikrokosmos Klassenzimmer, bei dieser ungewöhnlich innigen Lehrer-Schüler-Beziehung.

Die Doku „Herr Bachmann und seine Klasse“ lässt einem das Herz aufgehen. Deshalb gab es bei der Berlinale 2021 ganz verdient den Großen Preis der Jury. Sie zeigt eindringlich, was gemeint ist, wenn in Lockdown-Debatten von der psychosozialen Funktion der Schule die Rede ist. Dass eine Klassengemeinschaft im besten Fall heißt: einander nah sein, sich gegenseitig Halt und Selbstbewusstsein geben. Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir — nie wurde dieser abgedroschene Spruch schöner beglaubigt als in diesem Film.