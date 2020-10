Der Autor Simon Urban hat in seiner Kurzgeschichte „Nachspiel“ faszinierende Fragen unserer digitalen Welt aufgeworfen und in eine überzeugende Form gebracht: Wer bin ich wirklich? Wie stelle ich mich dar? Und bin ich überhaupt? Regisseur Sebastian Marka hat daraus mit Autor Erol Yesilkaya einen für deutsche Fernsehverhältnisse technisch spektakulären Film gemacht.

Alltagsgespräch mit der toten Mutter

Es sieht zuerst aus wie das typische Mutter-Sohn-Gespräch: Wann kommst Du mal wieder vorbei? Viel zu tun, tut mir leid. Aber irgendwie wirkt alles clean und künstlich. Und dann stellt sich heraus: Linus’ Mutter ist bereits vor drei Jahren gestorben.

Ewiges Leben in der Cloud

Eine Vision für die nähere Zukunft: Ein kleiner Chip unter der Kopfhaut speichert das ganze Leben eines Menschen: Aussehen, Stimme, aber auch Gedanken und Gefühle. Und die können dann in einer Cloud durch ein Computerprogramm am Leben gehalten werden, sich sogar per künstlicher Intelligenz eigenständig weiterentwickeln, sodass man in der Lage ist, sich mit einem der digitalen Kopie eines Verstorbenen zu unterhalten. Das ist der Grundgedanke hinter Infinitalk.

Deal des Lebens für vier Startup-Gründer

Die vier Startup-Gründer Mali, Bahl, Linus und seine Ex-Verlobte Luca stehen in Tokio kurz vor dem Deal ihres Lebens. Eigentlich wollen sie Infinitalk an ein japanisches Unternehmen für Hologramm-Technik verkaufen. Die Vision: ein Hologramm, also ein künstliches Antlitz für die gespeicherten virtuellen Biografien. Aber Luca kommen plötzlich Bedenken. Danach beginnt ein beunruhigendes, manchmal surreales und überaus spannendes Versteckspiel, in dem nie ganz klar ist, wer nun gerade wem einen Avatar aufbinden will.

Grenzenloses Weiß

„Exit“ spielt im Jahr 2047. Was den Film besonders auszeichnet, ist seine kalte klaustrophobische Atmosphäre. Weil es in ihm keine Außenwelt gibt, sondern nur das Hotel der japanischen Firma oder den virtuellen Raum. Das bedeutet hier: in einem grenzenlosen Weiß treffen sich die künstlichen Abbilder von Linus oder dem Japaner Li und halten beispielsweise Konferenzen ab.

Doch irgendwann vermischen sich die Ebenen und künstlich und real, Vergangenheit und Zukunft sind auch für Linus nicht mehr auseinander zu halten. Vor allem kann er den verschachtelten Realitäten nicht mehr entfliehen.

Kurzgeschichte von Simon Urban als Drehbuch-Vorlage

Der Autor Simon Urban hat für seine Vorlage, die Kurzgeschichte „Nachspiel“, faszinierende Fragen unserer digitalen Welt aufgeworfen und in eine überzeugende Form gebracht: Wer bin ich wirklich? Wie stelle ich mich dar? Und bin ich überhaupt?

Pressestelle Suhrkamp Verlag 2029 – Geschichten von morgen Autor Hg.: Stefan Brandt, Christian Granderath, Manfred Hattendorf Verlag: Suhrkamp ISBN: 978-3-518-47029-9

Regisseur Sebastian Marka hat mit Autor Erol Yesilkaya daraus für deutsche Fernsehverhältnisse einen technisch spektakulären Film gemacht.

Chancen und Gefahren der KI

Interessanterweise hat das sehr gute Ensemble um Friedrich Mücke in der zentralen Rolle als Linus die meisten Schwierigkeiten in den Szenen, wo es um sowas wie „echte Gefühle“ geht. Aber das ist hier ausnahmsweise mal nicht so dramatisch. Weil der Film auch so durch seine eigene Ästhetik trägt.

Natürlich ist „Exit“ nicht vergleichbar mit viel aufwändigeren US-Klassikern aus dem Near Future-Genre wie Matrix oder die Serie West World. Aber er verbindet die Chancen und insbesondere die Ängste, die mit KI verbunden sind zu einem faszinierenden labyrinthhaften Plot.

Und der macht große Lust auf die kommenden Filme, die in der Reihe noch geplant sind. Gerade hat Maria Schrader den Folgefilm zu Ende gedreht.

„Exit“ in der ARD Mediathek und am 28.10. im Ersten