„Empire of Light" blickt hinter die Kulissen eines Kinobetriebs in Südengland in den 1980er-Jahren. Erzählt wird die Geschichte der Kassiererin Hillary, gespielt von Olivia Colman. Vorbild für diese Figur war die Mutter von Sam Mendes, die Schriftstellerin Valerie Mendes und ihr psychisches Leiden. Während das Drehbuch von Sam Mendes nicht immer überzeugt sind es die Bilder, die den Rhythmus dieses Filmpoems vorgeben und in jeder einzelnen Einstellung süchtig nach mehr machen.