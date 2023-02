Ein wunderbarer, spezieller, essayistischer Dokumentarfilm: Der erfahrene und vielfach preisgekrönte Regisseur Dominik Graf lässt sich für seinen neuen Dokumentarfilm „Jeder schreibt für sich allein“ von dem gleichnamigen Sachbuch von Anatole Reignier inspirieren.

Dass der Film nicht auf der Berlinale läuft, ist ein Skandal

Es geht um die unterschiedlichen Biografien deutscher Schriftsteller während des Nationalsozialismus. Beleuchtet werden so berühmte Figuren wie Thomas Mann, Gottfried Benn und Erich Kästner. Eine Geschichte über Schicksale zwischen Kunst und Moral, Politik und Terror – schmerzhaft und brennend aktuell.

Daneben treten die Geschichten einiger unbekannter Autoren, allen voran Will Vesper, der heute vor allem noch deswegen erinnert wird, weil seine Schwiegertochter Gudrun Ensslin war.

Es ist ein Skandal, dass dieser Film nicht von der Berlinale eingeladen wurde – denn worum müsste es sonst gehen bei so einem Festival, wenn nicht um Kontroversen zu aktuellen Fragen?

Schön und extrem schmerzhaft

„Jeder schreibt für sich allein“ ist ein Film, der von Kompromissen und von Opportunismus, von moralischen Abgründen und Empathielosigkeit handelt, von Verhaltenslehren der Kälte und der Wärme, von Bücherverbrennungen und Arrangements.

Es ist ein Film, der Linien zieht zu unseren eigenen Verhältnissen, zum Totalitarismus der Gegenwart, zum Terrorismus der jüngeren Vergangenheit, von Willi Vesper zu Bernward Vesper, dem Mann von Gudrun Ensslin, der Linien zieht von Gottfried Benn zu Günter Rohrbach, von Erich Kästner zu Dominik Graf selber, zu unseren Eltern und Großeltern und unserer eigenen Zukunft.

Es ist ein großer Film, der schön und extrem schmerzhaft ist. Und der allein schon deswegen unbedingt verdient, dass ihn jeder sieht. Es gibt vermutlich keine großen Erkenntnisse in diesem Film. Aber es gibt viele kleine Einsichten.

Graf hält an der Mehrdeutigkeit fest

Es gibt Einsichten in die Doppelnatur des Menschen und in die Komplexität vieler Entscheidungen. Was hätten wir gemacht? Es ist einfach zu sagen: Wir hätten uns hochmoralisch verhalten, wir hätten Widerstand geleistet und unsere Karriere, vielleicht das Leben geopfert.

So ist Grafs Film auch wichtig und brennend aktuell, gerade jetzt in unseren Tagen, in denen die Gewissheiten erschüttert werden. Gerade jetzt wieder in den aktuellen Kriegen, die uns Positionierungen abverlangen, und immer wieder Eindeutigkeiten suggerieren, gerade da wo die Dinge immer komplizierter werden.

Gerade in dieser Situation versucht Dominik Graf die Komplexität der Dinge nicht wohlfeil zu reduzieren. Er hält an der Mehrdeutigkeit fest, er führt uns allen schmerzhaft vor Augen, dass moralische Exzellenz nicht jedem gegeben ist. Und dass in der Versuchung der Eindeutigkeit oft die größte Dummheit liegt.