Zum Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“: Die eindrucksvollsten James Bond Titelsongs

per Mail teilen

Sie sind untrennbar mit den Filmen verbunden und werden mindestens genauso gespannt erwartet wie die Bond-Girls: Die Titelsongs der Agentenreihe. Zum Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ stellen wir die eindrucksvollsten Songs aus fast 60 Jahren Bond vor.

Am 30.9.2021 kommt nach mehreren Verschiebungen der neue James Bond Film in die Kinos. Nach 15 Jahren ist es das letzte Abenteuer von Daniel Craig als Geheimagent 007. Imago imago images/ZUMA Press

Geehrt fühlt sich, wer einen Titelsong zur Bond-Reihe beisteuern darf

007 hatte sie alle: Ob frech, gefährlich oder unaufhaltsam: Die prestigeträchtigen Titelsongs der Agentenreihe sind untrennbar mit ihren Filmen verbunden. In den elitären Kreis der Künstler*innen aufgenommen werden, die einen Titelsong zu einem James Bond Film beisteuern dürfen, gilt als große Ehre.

Die 19jährige Amerikanerin Eilish tritt mit „No Time to Die“ in die Fußstapfen von Musik-Ikonen wie Tina Turner, Shirley Bassey oder Adele und ist damit die jüngste Interpretin eines Bond-Songs aller Zeiten. Imago imago images/PA Images

Mit „No Time to Die“ lieferte Singer Songwriterin Billie Eilish bereits 2020 den Soundtrack für den gleichnamigen Bond-Film, der am 30. September in den deutschen Kinos startet und den Filmkritiker Rüdiger Suchsland bereits einen Tag vor Kinostart für SWR2 bespricht.

Leitmotiv seit 1962: Das James Bond Theme aus „007 jagt Dr. No“

Gleich der erste Bond-Film im Jahr 1962 führte die bis heute unveränderte, legendäre Titelmelodie ein. Das Thema gilt als eine der prägendsten Erkennungsmelodien der Popgeschichte und stammt aus der Feder von Monty Norman. Neu arrangiert und bekannt wurde es allerdings durch John Barry, der bis 1987 an fast allen Bond-Songs beteiligt war.

Das prägnante Surf-Gitarren-Riff wird in zahlreichen Bond-Songs referenziert und umspielt, während es für die Figur James Bond als Leitmotiv im Film fungiert.

Das Münchner Rundfunkorchester spielt das James Bond Theme:

Shirley Bassey - Goldfinger (1964)

Shirley Bassey definiert mit ihrer stimmgewaltigen Interpretation von „Goldfinger“ 1964 das Genre des Bond-Songs: Der dritte Bond-Film ist nicht nur dramaturgisch die Grundlage für die folgenden Teile, sondern auch musikalisch.

Shirley Bassey lieferte gleich für drei Bond-Filme den passenden Soundtrack: Neben „Goldfinger“ steuerte sie auch zu „Diamonds are forever“ und „Moonraker“ den Titelsong bei. Imago imago/United Archives International

Der von John Barry komponierte Song sollte eigentlich kurz vor Erscheinen des Films noch ersetzt werden, weil Filmproduzent Harry Saltzmann „Goldfinger“ als ungeeignet für das junge Kinopublikum empfand. Weil jedoch keine Alternative greifbar ist und die Zeit drängt, bleibt es bei Basseys Version, die zu einem Millionenseller wird und bis heute Maßstäbe für Bond-Songs setzt.

Paul McCartney & Wings - Live and Let Die (1973)

Alles andere als ein typischer Bond-Song: „Live and Let Die“ wurde geschrieben von Paul McCartney und seiner Frau Linda, in Zusammenarbeit mit dem früheren Beatles-Produzenten George Martin. Ein Novum, da bislang alle Bond-Songs von John Barry komponiert wurden. Trotz der Abweichung vom bisherigen Schema der Bond-Songs wird aus der Komposition der McCartneys ein Hit, der ihnen sogar eine Oscar-Nominierung einbringt.

Das von Linda und Paul McCartney geschriebene Stück „Live and let die“ wurde Jahre später von der Heavy Metal Band Guns N' Roses gecovert und war auch in dieser Version sehr erfolgreich. Imago imago images/Cinema Publishers Collection

Frischer Wind zeigte sich nicht nur im Soundtrack, sondern auch im zugehörigen Bond-Film, wo erstmals Roger Moore in die Rolle des Geheimagenten schlüpft. Eine neue Ära beginnt, in der Agent James Bond selbstironischer und humorvoller auftritt als noch zu Zeiten Sean Connerys.

Tina Turner - Goldeneye (1995)

Nach einer sechsjährigen Pause ohne neuen Bondfilm zeigt man sich 1995 mit „Goldeneye“ und Pierce Brosnan als neuem Hauptdarsteller wieder von der klassischen Seite, was auch für den Titelsong gilt.

„Goldeneye“ markiert für die zuvor angeschlagene Bond-Reihe einen Wendepunkt zurück zum Erfolg, woran zweifellos auch Turners Performance ihren Anteil hat. Imago imago images / Photo12

Das Produzententeam will für die Titelmusik zu „Goldeneye“ eigentlich die Rolling Stones, die jedoch absagen. Als man in Tina Turner eine Alternative findet, zeigen sich Bono und The Edge von U2 für die Komposition von „Goldeneye“ verantwortlich und schreiben Turner den Song auf den Leib. Mit Eleganz, Samt und der Verruchtheit, die ein wiederkehrendes Thema in den Bond-Filmen ausmacht, schafft Turner es, einen der bekanntesten Bond-Songs aller Zeiten zu etablieren.

Adele - Skyfall (2012)

Ein 77-köpfiges Orchester, düstere Akkorde und eine sich immer weiter aufbauende Stimme: Die romantische Ballade von Adele greift immer wieder die typische Bond-Kadenz auf und bleibt textlich nah an der Handlung des Films. Kritiker*innen werfen dem Song vor, dass er langweilig sei – Fans sprechen von einer Hommage an die Bond-Songs der 60er und 70er Jahre.

Adele wurde nach ihrem Welthit „Skyfall“ auch für „Keine Zeit zu Sterben“ als Interpretin gehandelt, letztlich bleibt Shirley Bassey aber die bislang einzige Künstlerin, die mehr als einen Bond-Song interpretierte. Imago imago/ZUMA Press

Dennoch schafft der Titelsong zum gleichnamigen Bond-Film aus dem Jahr 2012 das, was zahlreichen anderen Bond-Hymnen bislang verwehrt blieb: Adeles „Skyfall“ gewinnt den Oscar für den besten Song. Mit über sieben Millionen verkauften Exemplaren ist „Skyfall“ einer der erfolgreichsten Songs überhaupt, weitere Auszeichnungen bei den Grammys, Golden Globes und den Brit-Awards folgen.