„Inventing Anna“: Diese 5 Hochstapler-Filme und Serien lohnen, genau hinzuschauen

Basierend auf einer wahren Geschichte — verrückt wie ein Hollywood-Drehbuch: Geschichten von Hochstapler*innen wie die der falschen Millionenerbin Anna Sorokin alias Anna Delvey, die die New Yorker Kunstwelt in Atem hielt, faszinieren uns seit langem. Die folgenden fünf Serien und Filme lassen ungläubig staunen und fragen „wie konnte das nur durchgehen?“.

„Inventing Anna“ (2022)

Privat-Jet, Luxus-Limousine und Traum-Urlaub: Anna Delvey (Julia Garner) lässt es sich gut gehen. Aber wer bezahlt am Ende die Rechnung? Pressestelle Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021

Glitzer, Glamour und die richtigen Schnappschüsse auf Instagram: schon wird aus der russischstämmigen Deutschen Anna Sorokin in New York die kunstinteressierte Millionenerbin Anna Delvey. Sie lädt ihre Freund*innen zu Champagner-Parties und auf Luxus-Trips, plant eine eigene exklusive Kunst-Stiftung mit Members-Only-Club. Was Sorokin jedoch keinem verrät: Sie hat kein Geld — immer wieder müssen andere für die Spesen aufkommen.

Shonda Rhimes hat aus dem spektakulären Betrugsfall eine Netflix-Serie irgendwo zwischen Gossip Girl und True Crime gemacht. Zwar bleibt Sorokin, gespielt von Julia Garner, auch hier so ungreifbar und unsympathisch wie sie vermutlich im echten Leben sein könnte, als bissiger Hochglanz-Kommentar zu unserer „mehr Schein als Sein“-Gesellschaft taugt „Inventing Anna“ jedoch allemal.

„The Dropout“ (2022)

Große Sensation wird großes Fake: Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) gilt als Visionärin der Health-Start-Up-Szene mit ihrem „Theranos“-Projekt — bis sich herausstellt, dass ihre Blut-Analysemethode nicht funktioniert. imago images IMAGO / ZUMA Press

Es hätte eine bahnbrechende Revolution im Gesundheitssektor sein können: Studienabbrecherin Elizabeth Holmes gründet 2003 „Theranos“, ein Start Up, das verspricht, mittels geringer Blutmenge komplette Screenings schnell durchführen zu können. Die Branche ist begeistert, die Investitionen und der Applaus brechen über Holmes' Projekt herein. Zehn Jahre später werden die Zweifel immer lauter: was, wenn Theranos nur ein riesiger Betrug war?

Nach dem Urteil gegen die echte Elizabeth Holmes Anfang 2022 ist die Serie „The Dropout“, die den Fall von Anfang an erzählt, nah dran am Puls der Zeit. Amanda Seyfried überzeugt als Holmes, die sich immer tiefer in ihre Lügen verstrickt und trotzdem den Investoren gegenüber stets eine glatte Maske des Erfolgs präsentiert. Der Business-Plan stimmt.

Diese Big-Business-Betrüger halten uns auch in Atem: Die endgültige Hollywood-Verfilmung fehlt noch, solange kann man sich aber mit dem Dokuthriller trösten — „Der große Fake: Die Wirecard Story“ (2021), und „Big Manni“ über den FlowTex-Skandal.

„Faking Hitler“ (2021)

Helmut Dietls Fälscher-Satire „Schtonk“ aus dem Jahr 1992 hat mit „Faking Hitler“ einen neuen, ernsteren Anstrich bekommen. Statt Uwe Ochsenknecht und Götz George treffen Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu in dieser wahnwitzigen und trotzdem größtenteils wahren Geschichte aufeinander.

Die auf RTL+ verfügbare Serie erzählt nicht nur die entlarvende Geschichte vom Achtziger-Sensationsjournalismus, der allzu gerne an den großen Coup der „Führer-Tagebücher“ glauben wollte, sondern fragt auch, was eigentlich gewesen wäre, wenn Konrad „Konni“ Kujau nicht aufgeflogen wäre? Die Tagebücher quasi als „Mutter aller Fake News“.

Diese Fakes und Hochstapler*innen aus dem Bereich Literatur empfehlen wir außerdem: „Can You Ever Forgive Me?“ (2018) mit Melissa McCarthy und der (noch nicht verfilmte) Fall des mutmaßlichen „Manuskript-Betrügers“ Filippo Bernardini, der bis zu seiner Verhaftung im Januar 2022 hunderte unveröffentlichte Manuskripte auf teilweise banale Art und Weise per Email ergaunerte.

„Trust Me“ (2017)

Falsche Ärzte ohne Abschluss oder aus ganz anderen Berufszweigen sorgen immer wieder für Schlagzeilen — und für Gänsehaut bei uns potentiellen Patient*innen. In dieser unter anderem bei Arte ausgestrahlten BBC-Mini-Serie fiebert man jedoch mit Krankenschwester Cath Hardacre (Jodie Whittaker) mit, die sich aus finanziellen Gründen als Ärztin ausgibt: Sie sorgt sich vorbildlich um die Patient*innen, kümmert sich liebevoll um die Kolleg*innen und hat medizinische Fachkenntnisse.

Niemand hätte die Stelle menschlich mehr verdient als sie. Aber ist das Risiko nicht zu groß, dass Cath in einer Notsituation die Kontrolle entgleitet und ein Mensch stirbt? Und ist ihre alkoholkranke Arzt-Kollegin mit „echtem“ Titel nicht viel gefährlicher?

Sommersby (1993)

Ist er es, oder ist er's nicht? Laurels vermeintlich zurückgekehrter Mann ist auf jeden Fall viel netter als vor seinem Verschwinden. imago images IMAGO / Allstar

Einer der großen Klassiker unter den „Hochstapler-Filmen“, in den Hauptrollen mit die wahrscheinlich attraktivsten Schauspieler*innen der Neunziger: Jodie Foster als vermeintliche Witwe Laurel Sommersby und Richard Gere als sympathischer Hochstapler, der sich als ihr im amerikanischen Bürgerkrieg verstorbener Mann ausgibt.

Basierend auf dem realen Fall des Franzosen Martin Guerre, der im 16. Jahrhundert eine ganze Gemeinde täuschte und bereits 1982 mit Gérard Dépardieu in der Hauptrolle verfilmt, stellt „Sommersby“ die wirklich wichtigen Fragen: Was macht einen Menschen wirklich aus? Wie kann es sein, dass im direkten Umfeld niemandem der Betrug auffällt? Und: Kann ein Betrug in Ordnung sein, wenn niemand geschädigt wird?