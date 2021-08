Beim Indischen Filmfestival Stuttgart ist kein typischer Bollywood-Film zu erwarten — zu sehen sind Dokumentationen, Filme und Kurzfilme, die die indische Gesellschaft hinterfragen und unter die Lupe nehmen. Es werde unter der rechtsnationalen Regierung von Präsident Modi für Filmemacher*innen zunehmend schwieriger, kritische Themen anzusprechen, erklärt Festivalleiter Oliver Mahn.

Im Frühjahr 2021 hatte eine gewaltige Coronawelle Indien im Würgegriff. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation des Festivals gehabt, so Mahn: „Fast alle Freunde oder Bekannte, die wir dort haben, hatten Krankheits- oder Todesfälle im eigenen Umfeld“ — bei so großem persönlichem Leid sei es schwer, an die Organisation eines Filmfestivals zu denken.

Deshalb wollte man auch ein Zeichen der Solidarität setzen mit dem Motto „#miteinander“. Inhaltlich setzten sich die Filme mit verschiedenen Themen auseinander, sagt Oliver Mahn, der Fokus liege teilweise auf dem Kasten-System bzw. dessen Abschaffung und Nachwirkungen, aber auch auf queeren Filmen und Protagonist*innen.

„Es ist wichtig für die Leute, dass die Filme in die Welt hinaus gehen“, so der Festivalleiter. Außerdem würden bestimmte Probleme — wie die aktuellen Naturkatastrophen in Deutschland und Indien — auch in Festival-Talks angesprochen.

In Indien habe es zwar schon immer eine Zensur gegeben, was bestimmte Themen angehe — doch inzwischen merke man auch bei den Partner*innen des Festivals, dass sie aufpassen, wo sie welche Äußerungen träfen. Dabei seien die Inder*innen eigentlich, erklärt Mahn, eine diskussionsfreudige Gesellschaft.

18. Indisches Filmfestival Stuttgart Das Festival findet von 21. bis 25. Juli 2021 online und teilweise mit Veranstaltungen vor Ort statt. Mit dem Festivalpass können Besucher*innen während der Dauer des Festivals die Filme on demand von zuhause aus schauen. Das kostenlose Rahmenprogramm umfasst Kulinarisches, Musik und Live-Talks.

Mehr über das Indische Filmfestival Stuttgart