Indisches Filmfestival Stuttgart: Gegen die Spaltung der Gesellschaft

Das Indische Filmfestival Stuttgart gibt sich dieses Jahr sehr politisch: Viele der bildmächtigen und überwältigenden Filme zeigen, wie die Menschen das rigide Gesellschaftssystem hinterfragen – und dabei versuchen ihren Platz zu finden.

Eine Geschichte aus dem Alltag in Indien

„Worüber sollen sich zwei Unbekannte wie wir eigentlich unterhalten,“ fragt ein junger, frischvermählter indischer Lehrer verschämt seine Frau. Mit der arrangierten Ehe heiratet sie in eine höhere Kaste ein – und muss dafür ihr bisheriges selbstständiges Berufsleben völlig aufgeben.

„The Great Indian Kitchen“ erzählt eine Geschichte, wie sie in Indien täglich immer noch tausendfach passiert, erklärt Elisa Kromeier vom Indischen Filmfestival Stuttgart: „Die Frau findet sich quasi in ihrem privaten Gefängnis wieder, nämlich in der Küche. Wo sie die Arbeiten zu verrichten hat. Und die ganzen Absprachen, wie sie ihren eigenen Beruf ausüben kann, sind halt nichtig. Und wie geht man damit um in einer patriarchalischen Gesellschaft.“

The Great Indian Kirchen - Regie: Leo Baby -- Wie jedes indische Mädchen zieht die zurückhaltende Braut in das Haus ihres neuen Mannes, bereit, sich an die dortigen Bräuche anzupassen und es zu ihrem Zuhause zu machen. Alles scheint gut zu laufen, allerdings tauchen unerwartet Probleme auf, als ihre nette Schwiegermutter abwesend ist. Die junge Frau kämpft damit, den Berg von scheinbar endlosen Hausarbeiten, Meinungsverschiedenheiten und ungewohnten Traditionen zu bewältigen. Pressestelle Leo Baby, 18. Indisches Filmfestival Stuttgart 2021 Bild in Detailansicht öffnen Dokumentarfilm über The Casteless Collection – eine Protestband aus Chennai. Sie kombiniert Rap und Rock mit traditioneller Volksmusik und wendet sich gegen Unterdrückung, Ungleichheit und vor allem gegen das immer noch existierende Kastensystem. Pressestelle 18.Indisches Filmfestival Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Sheer Qorma von Faraz Arif Ansari - Der Film ist eine Geschichte über Zugehörigkeit und Akzeptanz, Identität und Familie und wie alles unter einem Dach zusammenkommt, wenn sich starke Frauen entscheiden, eine Liebe anzunehmen, die jenseits ihrer persönlichen Überzeugungen und gesellschaftlichen Moralvorstellungen existiert, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Pressestelle 18.Indisches Filmfestival Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Coming Out of Age Film „The Tenant“ – Die Mieterin. Meera, eine junge moderne Frau zieht in einen Wohnblock ein und wird angesichts ihrer freien Lebensweise von allen Geschlechtsgenossinnen gehasst und beneidet. Die Männer hingegen schwanken zwischen Bewunderung und Verachtung. Nur der 13jährige Bharat freundet sich mit der jungen Frau an und steht bedingungslos zu ihr. Für ihn ist sie die erstaunlichste Person, die er je kennengelernt hat. Pressestelle 18.Indisches Filmfestival Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Seit einigen Jahren verstärken sich alte Rollenbilder in Indien

Die junge Frau im Film wählt am Ende eine für indische Verhältnisse immer noch kaum akzeptierte Lösung: Sie verlässt ihren Ehemann. Damit nimmt sie die Ächtung der Gesellschaft auf sich, die auch ihre eigene Familie trifft.

Der Film löste in Indien auf Social Media heftigste Diskussionen zwischen Männern und Frauen aus. Denn unter dem nationalhinduistischen Premier Modi verstärken sich seit einigen Jahren die alten Rollenbilder wieder.

Auch in den gebildeten, aufgeklärten Schichten in den großen Städten, so Elisa Kromeier: „Das ist ein Rückzug ins Konservative, verknüpft damit, dass die Religion und damit mein ich den Hinduismus und die BJP, die nationalhinduistische Partei in Indien, die Religion über das Menschliche, über die Entwicklung von Frauen oder benachteiligten Gruppen oder Minderheiten stellt.“

Muslimische Minderheiten leiden unter Repressionen

So thematisiert das Indische Filmfestival etwa, wie vor allem die muslimischen Minderheiten zunehmend unter Repressionen leiden. Und wer eine andere sexuelle Orientierung als die Mehrheitsgesellschaft hat, der lebt in Indien sowieso äußert gefährlich.

Die LGBTQ – Gemeinde hält sich deshalb sehr bedeckt. Denn es kommt immer wieder zu brutalen Übergriffen, wenn Menschen zum Beispiel als homosexuell geoutet werden. Gleich drei Filme laufen zu diesem Thema auf dem Filmfestival. Einer der Filmemacher hat in Indien massive Todesdrohungen bekommen, weil er sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Dass sich auch Widerstand gegen erzkonservative und verkrustete Moralvorstellungen regt, zeigt der Dokumentarfilm über The Casteless Collection – eine Protestband aus Chennai. Sie kombiniert Rap und Rock mit traditioneller Volksmusik und wendet sich gegen Unterdrückung, Ungleichheit und vor allem gegen das immer noch existierende Kastensystem.

Lebenswelten prallen aufeinander

Vor allem in den Städten prallen die verschiedenen Lebenswelten aufeinander. Wie im Coming Out of Age Film „The Tenant“ – Die Mieterin. Meera, eine junge moderne Frau zieht in einen Wohnblock ein und wird angesichts ihrer freien Lebensweise von allen Geschlechtsgenossinnen gehasst und beneidet.

Die Männer hingegen schwanken zwischen Bewunderung und Verachtung. Nur der 13jährige Bharat freundet sich mit der jungen Frau an und steht bedingungslos zu ihr. Für ihn ist sie die erstaunlichste Person, die er je kennengelernt hat.

Viele der bildmächtigen und überwältigenden Filme zeigen, wie die Menschen das rigide Gesellschaftssystem hinterfragen – und dabei versuchen ihren Platz zu finden. In einem Land, in dem die nationalhinduistische Partei von ihrem umfassenden politischen Versagen ablenkt, indem sie versucht, die Gesellschaft weiter zu spalten und auf konservative Werte einzuschwören.

Alle Filme sind online bei FesthomeTV während des Festivals vom 22. Juli bis zum 25. Juli 2021 23:59 Uhr zu sehen.